ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Золкин: Азовцев россияне держали сутки без воды, без туалета, с завязанными глазами до обмена. А мы этих – в комфортном автобусе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
29 июня стало известно, что из российского плена вернулись 144 украинца, среди них 95 военных, оборонявших "Азовсталь"
29 июня стало известно, что из российского плена вернулись 144 украинца, среди них – 95 военных, оборонявших "Азовсталь"
Фото: ЕРА

Во время обмена пленными, который прошел в конце июня, российские оккупанты удерживали украинских бойцов в условиях без каких-либо удобств. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными оккупантами.

"Я [российских пленных] записывал всех в автобусе. Все сидят вот с такими вот рожами. Понимаете? Откормленные. У нас есть видео, где они до плена, где у них щеки в два раза меньше, чем после плена. И это нельзя опровергнуть. Они там могут рассказывать все, что угодно, но когда смотришь на человека, который весил вполовину меньше, когда его брали в плен, чем когда он вышел из плена, то... И вот они не хотели – эти твари – показывать, кого в каком состоянии они нам отдают. Для этого они просто ждали ночи", – сказал Золкин.

Он отметил, что обмен начался только после того, как стало темно.

"Нам начали отдавать наших людей: на носилках, беременных женщин, людей, которые шли... Того же [защитника "Азовстали" Михаила] Дианова вы видели руку. Ну там даже не пытались предоставить никакую помощь. Все оборванные, грязные. Да, я могу об этом сказать, что, по-моему, людей держали сутки без воды, без туалета – вообще без ничего просто – с завязанными глазами до этого обмена. Просто вот так вот держали. Мы этих держим в автобусе комфортном, они сидят. Понимаете? А наших они держали непонятно в каком подвале с завязанными глазами, без еды, без воды – вообще без ничего просто. И я это все фиксировал на видео. Это же все есть: каких мы отдаем и каких мы забираем. Тут же слепой только не увидит разницы", – подчеркнул Золкин.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск, а оттуда в Оленовку и Донецк, которые находятся под контролем российских захватчиков.

29 июня стало известно, что из российского плена вернулись 144 украинца, среди них – 95 военных, оборонявших "Азовсталь".

Пятеро командиров защитников Мариуполя были освобождены 21 сентября, когда Украина и Россия провели очередной масштабный обмен пленными. Тогда из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцыСогласно договоренностям, командиры "Азова" останутся в Турции до конца войны.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, плен, пленные, Алеся Бацман, ВСУ, война России против Украины, обмен пленными, российские оккупанты, Владимир Золкин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева G
Дмитрий ГОРДОН
Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев
Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
Похудевшая Адель сходила на двойное свидание с американским комиком и его женой
Похудевшая Адель сходила на двойное свидание с американским комиком и его женой
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями
  Дорофеева в новом клипе показала свой дом. Артистка посвятила видео волонтерам из "Добробата". Видео
  Дорофеева в новом клипе показала свой дом. Артистка посвятила видео волонтерам из "Добробата". Видео
Хименес-Браво поделился рецептом супа-пюре из тыквы
Хименес-Браво поделился рецептом супа-пюре из тыквы
В рейтинг "Лидеры нового поколения" от журнала Time вошли две известные украинки
В рейтинг "Лидеры нового поколения" от журнала Time вошли две известные украинки
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество
Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество
"Какой-то нескончаемый ад". Кацурин и Дорофеева посвятили посты погибшей в Киеве беременной женщине
"Какой-то нескончаемый ад". Кацурин и Дорофеева посвятили посты погибшей в Киеве беременной женщине
"Думал, лучший в мире звук – детский смех. Пока не услышал это". Притула показал, как украинские защитники "передают привет русским". Видео
"Думал, лучший в мире звук – детский смех. Пока не услышал это". Притула показал, как украинские защитники "передают привет русским". Видео
В свой день рождения Loboda объявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня
В свой день рождения Loboda объявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (181146)
2
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (88844)
3
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (40488)
4
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (30723)
5
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (28030)
6
"Сейчас сделала перерыв, потому что нужна стабильность". Третья жена Арестовича рассказала о своих увлечениях (27847)
7
"Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева (27037)
8
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли (24958)
 
 
 
 