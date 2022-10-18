Золкин: Азовцев россияне держали сутки без воды, без туалета, с завязанными глазами до обмена. А мы этих – в комфортном автобусе

"Я [российских пленных] записывал всех в автобусе. Все сидят вот с такими вот рожами. Понимаете? Откормленные. У нас есть видео, где они до плена, где у них щеки в два раза меньше, чем после плена. И это нельзя опровергнуть. Они там могут рассказывать все, что угодно, но когда смотришь на человека, который весил вполовину меньше, когда его брали в плен, чем когда он вышел из плена, то... И вот они не хотели – эти твари – показывать, кого в каком состоянии они нам отдают. Для этого они просто ждали ночи", – сказал Золкин.

Он отметил, что обмен начался только после того, как стало темно.

"Нам начали отдавать наших людей: на носилках, беременных женщин, людей, которые шли... Того же [защитника "Азовстали" Михаила] Дианова вы видели руку. Ну там даже не пытались предоставить никакую помощь. Все оборванные, грязные. Да, я могу об этом сказать, что, по-моему, людей держали сутки без воды, без туалета – вообще без ничего просто – с завязанными глазами до этого обмена. Просто вот так вот держали. Мы этих держим в автобусе комфортном, они сидят. Понимаете? А наших они держали непонятно в каком подвале с завязанными глазами, без еды, без воды – вообще без ничего просто. И я это все фиксировал на видео. Это же все есть: каких мы отдаем и каких мы забираем. Тут же слепой только не увидит разницы", – подчеркнул Золкин.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

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