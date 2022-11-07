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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Не считать погибших – суть российской войны. У нас работает эффективность. Количество никогда не победит качество

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Ермак: Мы не остановимся, пока не выйдем на границы 1991 года
Ермак: Мы не остановимся, пока не выйдем на границы 1991 года
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 7 ноября в Telegrаm сравнил войну России против Украины в 2022 году с происходившим во время Первой мировой войны.

Он отметил, что в антивоенном романе Эриха Мария Ремарка о Первой мировой войне "На западном фронте без перемен" "прекрасно срисован принцип войны, когда людей отправляют на смерть ради призрачных кусков чужой территории".

"Первая мировая демонстрировала, что в окопной войне можно погубить миллионы жизней. Сейчас россияне исповедуют те же принципы, когда отправляют умирать тысячи собственных солдат. У нас работает эффективность, а у них – количество. Не считать погибших, забывать о них – вот в этом вся суть российской войны", – написал Ермак.

Он подчеркнул, что "количество никогда не победит качество".

"А мы не остановимся, пока не выйдем на границы [Украины] 1991 года", – заявил глава ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В американском Институте исследования войны полагают: последние заявления Путина свидетельствуют о том, что он не отказался от своих "максималистских" целей в войне с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 7 ноября в Украине уже погибло около 76 460 российских оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, граница, Первая мировая война, вторжение, война России против Украины, погибшие, Андрей Ермак, россияне
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