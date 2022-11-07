Ермак: Не считать погибших – суть российской войны. У нас работает эффективность. Количество никогда не победит качество

Ермак: Мы не остановимся, пока не выйдем на границы 1991 года Фото: president.gov.ua

Он отметил, что в антивоенном романе Эриха Мария Ремарка о Первой мировой войне "На западном фронте без перемен" "прекрасно срисован принцип войны, когда людей отправляют на смерть ради призрачных кусков чужой территории".

"Первая мировая демонстрировала, что в окопной войне можно погубить миллионы жизней. Сейчас россияне исповедуют те же принципы, когда отправляют умирать тысячи собственных солдат. У нас работает эффективность, а у них – количество. Не считать погибших, забывать о них – вот в этом вся суть российской войны", – написал Ермак.

Он подчеркнул, что "количество никогда не победит качество".

"А мы не остановимся, пока не выйдем на границы [Украины] 1991 года", – заявил глава ОП.

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