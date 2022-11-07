Ермак: Не считать погибших – суть российской войны. У нас работает эффективность. Количество никогда не победит качество

Он отметил, что в антивоенном романе Эриха Мария Ремарка о Первой мировой войне "На западном фронте без перемен" "прекрасно срисован принцип войны, когда людей отправляют на смерть ради призрачных кусков чужой территории".
"Первая мировая демонстрировала, что в окопной войне можно погубить миллионы жизней. Сейчас россияне исповедуют те же принципы, когда отправляют умирать тысячи собственных солдат. У нас работает эффективность, а у них – количество. Не считать погибших, забывать о них – вот в этом вся суть российской войны", – написал Ермак.
Он подчеркнул, что "количество никогда не победит качество".
"А мы не остановимся, пока не выйдем на границы [Украины] 1991 года", – заявил глава ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В американском Институте исследования войны полагают: последние заявления Путина свидетельствуют о том, что он не отказался от своих "максималистских" целей в войне с Украиной.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 7 ноября в Украине уже погибло около 76 460 российских оккупантов.