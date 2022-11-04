Кабмин перераспределил более 100 млн грн для единоразовой помощи вернувшимся из плена военным – Шмыгаль

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.

"Вчера состоялся очередной обмен военнопленными. Украина вернула 107 наших защитников, среди которых бойцы с "Азовстали". К сожалению, еще многие украинцы остаются в руках врага. Ежедневно работаем над их освобождением. Социальное обеспечение тех, кто уже вернулся, и родных тех, кто до сих пор в плену, – наш приоритет, – сказал Шмыгаль. – Правительственным решением перераспределяем расходные средства и аккумулируем 107,5 млн грн для выплат единоразовой денежной помощи вернувшимся из плена".

3 ноября Украина провела очередной обмен пленными с Россией. Всего удалось освободить 107 украинских военных, из них шесть офицеров, 101 рядовой и сержант из Вооруженных сил Украины, Военно-морских сил, теробороны, погранслужбы, ГСЧС и других силовых и спасательных ведомств.

74 освобожденных – защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)