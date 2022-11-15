"Укрпошта" возобновит работу двух отделений в Херсоне

"Как и обещали, возвращаемся в Херсон – и делаем это не с пустыми руками. Сегодня откроем первые два отделения и выплатим первые пенсии херсонским пенсионерам", – написал он.

Также гендиректор компании пообещал фотоотчет и новости по данной теме и заявил, что подписал приказ о возобновлении работы херсонской дирекции с 15 ноября.