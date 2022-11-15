"Укрпошта" возобновит работу двух отделений в Херсоне

"Как и обещали, возвращаемся в Херсон – и делаем это не с пустыми руками. Сегодня откроем первые два отделения и выплатим первые пенсии херсонским пенсионерам", – написал он.
Также гендиректор компании пообещал фотоотчет и новости по данной теме и заявил, что подписал приказ о возобновлении работы херсонской дирекции с 15 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.