В Херсоне задержали переодетого оккупанта, его задачей были корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий – СБУ

Об этом 14 ноября сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.
Отмечается, что мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться "местным".
"После разговора с сотрудниками СБУ он признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады прикрытия вооруженных сил России. Также Служба безопасности установила, что его задачей в освобожденном от рашистов Херсоне были сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий", – говорится в сообщении.
Указывается, что правоохранители обнаружили россиянина благодаря "системным и последовательным" стабилизационным мероприятиям на деоккупированной территории.
"Пока этого рашиста ждут долгие разговоры со следователями Службы безопасности, которые документируют все преступления оккупантов", – резюмировали в спецслужбе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вооруженные Силы Украины за последнее время освободили свыше 60 населенных пунктов в Херсонской области, включая областной центр. При этом часть региона еще контролируют российские оккупанты.
14 ноября в СБУ сообщили о проведении стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Херсонской области, в частности, сотрудники спецслужбы выявляют местных коллаборантов, предателей и агентов российских спецслужб, специально оставшихся на украинской территории.