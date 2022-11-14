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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне задержали переодетого оккупанта, его задачей были корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий – СБУ

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После разговора с сотрудниками СБУ оккупант признался, что является профессиональным военным РФ, отметили в спецслужбе
После разговора с сотрудниками СБУ оккупант признался, что является профессиональным военным РФ, отметили в спецслужбе
Скриншот: Служба безпеки України / Facebook

Сотрудники СБУ задержали российского военнослужащего в освобожденном от оккупантов Херсоне.

Об этом 14 ноября сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

Отмечается, что мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться "местным".

"После разговора с сотрудниками СБУ он признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады прикрытия вооруженных сил России. Также Служба безопасности установила, что его задачей в освобожденном от рашистов Херсоне были сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий", – говорится в сообщении.

Указывается, что правоохранители обнаружили россиянина благодаря "системным и последовательным" стабилизационным мероприятиям на деоккупированной территории.

"Пока этого рашиста ждут долгие разговоры со следователями Службы безопасности, которые документируют все преступления оккупантов", – резюмировали в спецслужбе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/814351429863579/

Контекст:

Вооруженные Силы Украины за последнее время освободили свыше 60 населенных пунктов в Херсонской области, включая областной центр. При этом часть региона еще контролируют российские оккупанты.

14 ноября в СБУ сообщили о проведении стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Херсонской области, в частности, сотрудники спецслужбы выявляют местных коллаборантов, предателей и агентов российских спецслужб, специально оставшихся на украинской территории.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсон, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, диверсия, правоохранители, преступление, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, безопасность, мужчины, российские оккупанты
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