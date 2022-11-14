В Херсоне задержали переодетого оккупанта, его задачей были корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий – СБУ

После разговора с сотрудниками СБУ оккупант признался, что является профессиональным военным РФ, отметили в спецслужбе Скриншот: Служба безпеки України / Facebook

Об этом 14 ноября сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

Отмечается, что мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться "местным".

"После разговора с сотрудниками СБУ он признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады прикрытия вооруженных сил России. Также Служба безопасности установила, что его задачей в освобожденном от рашистов Херсоне были сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий", – говорится в сообщении.

Указывается, что правоохранители обнаружили россиянина благодаря "системным и последовательным" стабилизационным мероприятиям на деоккупированной территории.

"Пока этого рашиста ждут долгие разговоры со следователями Службы безопасности, которые документируют все преступления оккупантов", – резюмировали в спецслужбе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)