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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области работают 10 мобильных групп по документированию преступлений – генпрокурор

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Генпрокурор рассказал о работе следствия на деоккупированных территориях
Генпрокурор рассказал о работе следствия на деоккупированных территориях
Скриншот: Офіс Генерального прокурора / YouTube

На деоккупированных территориях Херсонской области работают 10 мобильных групп по документированию преступлений, на этой неделе ожидается увеличение их количества до 30, заявил генеральный прокурор Андрей Костин. Об этом сообщает в Telegram Офис генерального прокурора 14 ноября.

Широкомасштабное минирование территорий усложняет работу прокуроров и следователей, отметил Костин на брифинге во время рабочего визита в Одесскую область. Он поблагодарил прокуроров из других областей, которые добровольно согласились присоединиться к совместной работе.

"Сейчас прокуроры и следователи активно работают по 16 базовым уголовным производствам. На освобожденных территориях Бериславского и Херсонского районов, а также в Херсоне проводятся следственные действия", – сказал он.

Также он сообщил о создании координационного штаба для взаимодействия и согласования усилий правоохранителей. В него входят представители разных органов и ведомств.

"Все должны работать согласованно ради общего результата – тщательного документирования доказательств и привлечения виновных к ответственности. Наша задача – тщательно проработать каждый метр освобожденных территорий юга Украины и города Херсон, чтобы задокументировать преступления и дать им надлежащую правовую оценку. Коллаборанты, предатели, в том числе организовавшие псевдореферендумы, насильники и убийцы – по всем этим категориям должно быть проведено надлежащее расследование", – заявил генпрокурор.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Херсон был единственным областным центром Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия на ряде направлений, в том числе в Херсонской области, были освобождены тысячи километров территории. 

11 ноября украинские военные зашли в Херсон12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция и военная администрация, а также СБУ и прокуратура.

В городе ввели комендантский час, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов области не спешить возвращаться туда, так как есть угроза обстрелов со стороны оккупантов. Кроме того, отступая из Херсона, россияне, как сказал Янушевич, заминировали почти все. Тем гражданам, которые сейчас находятся в освобожденных городах и селах, он рекомендовал эвакуироваться.

Теги: Херсонская область, следствие, война России против Украины, Андрей Костин, следователь, Офис генпрокурора, военное преступление
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