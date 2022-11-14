В Херсонской области работают 10 мобильных групп по документированию преступлений – генпрокурор

Широкомасштабное минирование территорий усложняет работу прокуроров и следователей, отметил Костин на брифинге во время рабочего визита в Одесскую область. Он поблагодарил прокуроров из других областей, которые добровольно согласились присоединиться к совместной работе.

"Сейчас прокуроры и следователи активно работают по 16 базовым уголовным производствам. На освобожденных территориях Бериславского и Херсонского районов, а также в Херсоне проводятся следственные действия", – сказал он.

Также он сообщил о создании координационного штаба для взаимодействия и согласования усилий правоохранителей. В него входят представители разных органов и ведомств.

"Все должны работать согласованно ради общего результата – тщательного документирования доказательств и привлечения виновных к ответственности. Наша задача – тщательно проработать каждый метр освобожденных территорий юга Украины и города Херсон, чтобы задокументировать преступления и дать им надлежащую правовую оценку. Коллаборанты, предатели, в том числе организовавшие псевдореферендумы, насильники и убийцы – по всем этим категориям должно быть проведено надлежащее расследование", – заявил генпрокурор.