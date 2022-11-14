СБУ задержала в Херсонской области российского боевика, стрелявшего в мирное население

По данным следствия, задержанный – житель города Ждановка Донецкой области, который в 2014 году добровольно присоединился к подконтрольным стране-агрессору незаконным вооруженным формированиям. Позже он получил паспорт местной оккупационной администрации.

В начале полномасштабного вторжения его "командировали" в "народную милицию" "ДНР". Там он активно участвовал в боевых действиях против сил обороны Украины на херсонском направлении.

В сообщении СБУ говорится, что задержанный издевался, угрожал убийством и стрелял в местных жителей. Следствие установило, что он хотел выбить признание в якобы их причастности к действиям украинских партизан или ДРГ.

Пока ему уже сообщено о подозрении по статье Уголовного кодекса "нарушение законов и обычаев войны" и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.