Российского танкиста, который обстреливал мирных жителей Мариуполя, приговорили к 12 годам тюрьмы – СБУ

По данным мэра Мариуполя, вследствие обстрелов со стороны российских войск в городе разрушена половина многоквартирных домов Фото: ЕРА

"СБУ собрала безоговорочные доказательства преступлений боевика террористической организации "ДНР" с позывным "Фил", что позволило суду посадить его за решетку на 12 лет", – говорится в сообщении.

Следователи СБУ установили, что в качестве оператора – наводчика танка Т-72 боевик совершил не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя.

"Рашиста удалось схватить в конце апреля недалеко от села Ровнополь Донецкой области. Тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен", – уточнили в спецслужбе.

В ходе следственных действий было установлено, что задержанный танкист присоединился к террористам "ДНР" еще в 2014 году.

Он воевал в "5-й роте 2-го мотострелкового батальона 7-й бригады 9-го полка морской пехоты "ДНР" в должности пулеметчика, был стрелком в батальонах "Сомали", "Чечен", "Пятнашка", вступал в фейковую "финансово-экономическую полицию" и во "2-й взвод 2-й роты танкового батальона 9-го полка морской пехоты "народной милиции ДНР". В начале полномасштабного вторжения РФ фигурант присоединился к 8-й армии оккупантов.

На основании доказательств СБУ суд признал фигуранта виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

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