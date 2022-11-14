ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российского танкиста, который обстреливал мирных жителей Мариуполя, приговорили к 12 годам тюрьмы – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным мэра Мариуполя, вследствие обстрелов со стороны российских войск в городе разрушена половина многоквартирных домов
По данным мэра Мариуполя, вследствие обстрелов со стороны российских войск в городе разрушена половина многоквартирных домов
Фото: ЕРА

Российского танкиста, который обстреливал мирных жителей Мариуполя Донецкой области, приговорили к 12 годам тюрьмы. Об этом 14 ноября в Facebook сообщила Служба безопасности Украины.

"СБУ собрала безоговорочные доказательства преступлений боевика террористической организации "ДНР" с позывным "Фил", что позволило суду посадить его за решетку на 12 лет", – говорится в сообщении.

Следователи СБУ установили, что в качестве оператора – наводчика танка Т-72 боевик совершил не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя.

"Рашиста удалось схватить в конце апреля недалеко от села Ровнополь Донецкой области. Тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен", – уточнили в спецслужбе.

В ходе следственных действий было установлено, что задержанный танкист присоединился к террористам "ДНР" еще в 2014 году.

Он воевал в "5-й роте 2-го мотострелкового батальона 7-й бригады 9-го полка морской пехоты "ДНР" в должности пулеметчика, был стрелком в батальонах "Сомали", "Чечен", "Пятнашка", вступал в фейковую "финансово-экономическую полицию" и во "2-й взвод 2-й роты танкового батальона 9-го полка морской пехоты "народной милиции ДНР". В начале полномасштабного вторжения РФ фигурант присоединился к 8-й армии оккупантов.

На основании доказательств СБУ суд признал фигуранта виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid027CEtJ7ihrUmcbvPVYvjnBarKDZHDdEDFTFEytd5rGzsGXR6EFQYmZMeEC2mEs54cl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Мариуполь, террористы, боевики, приговор, ДНР, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, суд, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В халате и без макияжа. Maruv впервые после родов показала, как она выглядит
В халате и без макияжа. Maruv впервые после родов показала, как она выглядит
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги
  "Лучшее исполнение этой песни. Трогает до слез". Shumei исполнил песню "Мальви" – кавер на "Баладу про Мальви" Ивасюка. Видео
  "Лучшее исполнение этой песни. Трогает до слез". Shumei исполнил песню "Мальви" – кавер на "Баладу про Мальви" Ивасюка. Видео
  Kalush Orchestra выступила на MTV EMA 2022. Видео
  Kalush Orchestra выступила на MTV EMA 2022. Видео
"Олег апокалипсиса". В сети высмеивают Газманова, у которого отменяются концерты из-за наступления ВСУ
"Олег апокалипсиса". В сети высмеивают Газманова, у которого отменяются концерты из-за наступления ВСУ
Monatik во время благотворительных концертов за границей собрал для ВСУ 20 млн грн
Monatik во время благотворительных концертов за границей собрал для ВСУ 20 млн грн
Руслана поучаствовала в литовской "Маске". Видео
Руслана поучаствовала в литовской "Маске". Видео
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко
Умер основатель рок-группы The Clash и гитарист Public Image Ltd Левен
Умер основатель рок-группы The Clash и гитарист Public Image Ltd Левен
32-летняя Дорофеева показала живот
32-летняя Дорофеева показала живот
Иранец, вдохновивший Спилберга на создание фильма "Терминал", умер в аэропорту
Иранец, вдохновивший Спилберга на создание фильма "Терминал", умер в аэропорту
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (528610)
2
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца (25102)
3
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (23318)
4
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert (22173)
5
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову (21907)
6
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом (21284)
7
"Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной (16065)
8
Лещенко и Топольская развелись (15909)
 
 
 
 