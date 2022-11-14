Российского танкиста, который обстреливал мирных жителей Мариуполя, приговорили к 12 годам тюрьмы – СБУ

"СБУ собрала безоговорочные доказательства преступлений боевика террористической организации "ДНР" с позывным "Фил", что позволило суду посадить его за решетку на 12 лет", – говорится в сообщении.
Следователи СБУ установили, что в качестве оператора – наводчика танка Т-72 боевик совершил не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя.
"Рашиста удалось схватить в конце апреля недалеко от села Ровнополь Донецкой области. Тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен", – уточнили в спецслужбе.
В ходе следственных действий было установлено, что задержанный танкист присоединился к террористам "ДНР" еще в 2014 году.
Он воевал в "5-й роте 2-го мотострелкового батальона 7-й бригады 9-го полка морской пехоты "ДНР" в должности пулеметчика, был стрелком в батальонах "Сомали", "Чечен", "Пятнашка", вступал в фейковую "финансово-экономическую полицию" и во "2-й взвод 2-й роты танкового батальона 9-го полка морской пехоты "народной милиции ДНР". В начале полномасштабного вторжения РФ фигурант присоединился к 8-й армии оккупантов.
На основании доказательств СБУ суд признал фигуранта виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.