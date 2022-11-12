В Мариуполе увеличилось количество российских военных и техники – Андрющенко

"Два дня подряд в Мариуполе фиксируем последствия херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие военных оккупантов – как российских военных, так и из "ДНР"… Также очередной рост движения военных колонн – как с техникой, так и с БК. По меньшей мере дважды в день колонны грузовиков в количестве 40–60 автомобилей двигаются из направления Мангуш [Донецкой области] на выезд в направление Волноваха – Донецк", – написал Андрющенко.
Он отметил, что раньше захватчики двигались мимо города, но сейчас прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе. Они останавливаются в пустых домах и квартирах местных жителей.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.