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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе увеличилось количество российских военных и техники – Андрющенко

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Российские военные из Херсонской области прибывают в Мариуполь, рассказал Андрющенко
Российские военные из Херсонской области прибывают в Мариуполь, рассказал Андрющенко
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области фиксируют рост количества российской техники и военных. Об этом 12 ноября в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Два дня подряд в Мариуполе фиксируем последствия херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие военных оккупантов – как российских военных, так и из "ДНР"… Также очередной рост движения военных колонн – как с техникой, так и с БК. По меньшей мере дважды в день колонны грузовиков в количестве 40–60 автомобилей двигаются из направления Мангуш [Донецкой области] на выезд в направление Волноваха – Донецк", – написал Андрющенко.

Он отметил, что раньше захватчики двигались мимо города, но сейчас прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе. Они останавливаются в пустых домах и квартирах местных жителей.

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Донецкая область, захват, военные, Мариуполь, Херсонская область, Мангуш, Петр Андрющенко
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