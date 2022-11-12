В Мариуполе увеличилось количество российских военных и техники – Андрющенко

"Два дня подряд в Мариуполе фиксируем последствия херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие военных оккупантов – как российских военных, так и из "ДНР"… Также очередной рост движения военных колонн – как с техникой, так и с БК. По меньшей мере дважды в день колонны грузовиков в количестве 40–60 автомобилей двигаются из направления Мангуш [Донецкой области] на выезд в направление Волноваха – Донецк", – написал Андрющенко.

Он отметил, что раньше захватчики двигались мимо города, но сейчас прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе. Они останавливаются в пустых домах и квартирах местных жителей.