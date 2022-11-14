"Кто изменил Украине ради "русского мира" – получат наказание". В СБУ сообщили о выявлении предателей в Херсонской области

У СБУ много оперативной информации о предателях и коллаборантах, которые перешли на сторону врага, отметил Малюк Фото: Управління СБ України в Херсонській області / Facebook (иллюстративное)

Об этом 14 ноября сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

В частности, сотрудники спецслужбы выявляют местных коллаборантов, предателей и агентов российских спецслужб, специально оставшихся на украинской территории.

Кроме того, СБУ проводит следственные действия по документированию военных преступлений России.

"Мы понимаем, что враг мог специально оставить на деоккупированной территории своих агентов для выполнения определенных задач. Наша задача – их выявить. Кроме того, у СБУ много оперативной информации о предателях и коллаборантах, которые перешли на сторону врага. Так что мы проверяем ее непосредственно на месте, – отметил глава СБУ Василий Малюк. – Все, кто изменил Украине ради "русского мира", получат заслуженное наказание".

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