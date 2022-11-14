"Кто изменил Украине ради "русского мира" – получат наказание". В СБУ сообщили о выявлении предателей в Херсонской области

Об этом 14 ноября сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.
В частности, сотрудники спецслужбы выявляют местных коллаборантов, предателей и агентов российских спецслужб, специально оставшихся на украинской территории.
Кроме того, СБУ проводит следственные действия по документированию военных преступлений России.
"Мы понимаем, что враг мог специально оставить на деоккупированной территории своих агентов для выполнения определенных задач. Наша задача – их выявить. Кроме того, у СБУ много оперативной информации о предателях и коллаборантах, которые перешли на сторону врага. Так что мы проверяем ее непосредственно на месте, – отметил глава СБУ Василий Малюк. – Все, кто изменил Украине ради "русского мира", получат заслуженное наказание".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вооруженные Силы Украины за последнее время освободили свыше 60 населенных пунктов в Херсонской области, включая областной центр. При этом часть региона еще контролируют российские оккупанты.
14 ноября СБУ задержала в Херсонской области российского боевика, стрелявшего в мирное население.