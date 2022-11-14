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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Кто изменил Украине ради "русского мира" – получат наказание". В СБУ сообщили о выявлении предателей в Херсонской области

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У СБУ много оперативной информации о предателях и коллаборантах, которые перешли на сторону врага, отметил Малюк
У СБУ много оперативной информации о предателях и коллаборантах, которые перешли на сторону врага, отметил Малюк
Фото: Управління СБ України в Херсонській області / Facebook (иллюстративное)

Служба безопасности Украины проводит стабилизационные мероприятия на деоккупированной территории Херсонской области.

Об этом 14 ноября сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

В частности, сотрудники спецслужбы выявляют местных коллаборантов, предателей и агентов российских спецслужб, специально оставшихся на украинской территории.

Кроме того, СБУ проводит следственные действия по документированию военных преступлений России.

"Мы понимаем, что враг мог специально оставить на деоккупированной территории своих агентов для выполнения определенных задач. Наша задача – их выявить. Кроме того, у СБУ много оперативной информации о предателях и коллаборантах, которые перешли на сторону врага. Так что мы проверяем ее непосредственно на месте, – отметил глава СБУ Василий Малюк. – Все, кто изменил Украине ради "русского мира", получат заслуженное наказание".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0TriJfR5dDL3dkAjRP5yPANTtBaoFUgd9V8LWfxoNazALcYo6cCchL1wBq5RWZWJ4l

Контекст:

Вооруженные Силы Украины за последнее время освободили свыше 60 населенных пунктов в Херсонской области, включая областной центр. При этом часть региона еще контролируют российские оккупанты.

14 ноября СБУ задержала в Херсонской области российского боевика, стрелявшего в мирное население.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсон, Херсонская область, боевики, предательство, преступление, спецслужбы, война России против Украины, безопасность, Служба безопасности Украины, Василий Малюк, измена, российские оккупанты, коллаборационизм
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