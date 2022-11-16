В освобожденном Херсоне СБУ обнаружила пыточную оккупантов

"Рашисты в бесчеловечных условиях содержали там местных патриотов, отказывавшихся сотрудничать с врагом. Херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра застенок правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток", – говорится в сообщении.
Как отметила пресс-служба СБУ, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.