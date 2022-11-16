В освобожденном Херсоне СБУ обнаружила пыточную оккупантов

"Рашисты в бесчеловечных условиях содержали там местных патриотов, отказывавшихся сотрудничать с врагом. Херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра застенок правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток", – говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба СБУ, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности.