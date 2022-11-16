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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В освобожденном Херсоне СБУ обнаружила пыточную оккупантов

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В Херсоне российские оккупанты пытали украинских патриотов
В Херсоне российские оккупанты пытали украинских патриотов
Фото: Служба безпеки України / Telegram

В деоккупированном Херсоне сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 16 ноября.

"Рашисты в бесчеловечных условиях содержали там местных патриотов, отказывавшихся сотрудничать с врагом. Херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра застенок правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток", – говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба СБУ, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсон, военные, оборона, преступление, Нацполиция
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