В Херсон отправили 210 терминалов Starlink

"Благодаря первой партии терминалов от Минцифры в сутки запустили пять публичных Wi-Fi точек. Ими уже воспользовались тысячи херсонцев. Люди выходят на связь с родными, узнают о победах ВСУ и заряжают смартфоны от генераторов", – написал он.

Часть терминалов была передана пожарным частям, больницам, полиции и экстренным службам.

По словам Федорова, через две недели будет организовано еще 60 Wi-Fi точек с интернетом по всей области.