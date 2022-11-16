В Херсон отправили 210 терминалов Starlink

"Благодаря первой партии терминалов от Минцифры в сутки запустили пять публичных Wi-Fi точек. Ими уже воспользовались тысячи херсонцев. Люди выходят на связь с родными, узнают о победах ВСУ и заряжают смартфоны от генераторов", – написал он.
Часть терминалов была передана пожарным частям, больницам, полиции и экстренным службам.
По словам Федорова, через две недели будет организовано еще 60 Wi-Fi точек с интернетом по всей области.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.