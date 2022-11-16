В ноябре жителям Херсонской области выделили 770 млн грн на пенсии и соцпомощь

В первой половине ноября 124 млн грн выделили на разные виды социальной помощи херсонцам, 26 млн грн – на субсидии Фото: depositphotos.com

За этот же период 124 млн грн выделили на разные виды социальной помощи херсонцам, 26 млн грн – на субсидии. Все начисленные средства жители деоккупированных территорий могут получить в отделениях "Укрпошти" и банков.

Шмыгаль также сообщил, что "Укрпошта" работает уже в 79 населенных пунктах Херсонской области. Два отделения сейчас открываются в Херсоне.

"Работают передвижные отделения. Благодаря этому все получающие пенсии через "Укрпошту" смогут уже в ближайшее время их забрать", – отметил премьер и добавил, что "Ощадбанк" и "ПриватБанк" также работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу своих отделений.

Он подчеркнул, что в Херсонской области работают дистанционно 157 школ, из которых 87 – заведения на деоккупированных территориях. Обучением охвачено более 36 тыс. детей в освобожденных общинах. Около 4 тыс. учителей продолжают обучать детей по украинским программам.

Как отметил Шмыгаль, Министерство здравоохранения Украины завозит в регион мобильные рентгены, аппараты ИВЛ и другие необходимые вещи, поскольку часть больниц разграблена российскими войсками.

"В Херсон планируется дополнительно передать девять автомобилей скорой помощи. Все последние дни бесперебойно завозятся гуманитарные грузы с лекарственными средствами. Работа ведется по всем направлениям", – добавил премьер.