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ОБЩЕСТВО

В ноябре жителям Херсонской области выделили 770 млн грн на пенсии и соцпомощь

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В первой половине ноября 124 млн грн выделили на разные виды социальной помощи херсонцам, 26 млн грн на субсидии
В первой половине ноября 124 млн грн выделили на разные виды социальной помощи херсонцам, 26 млн грн – на субсидии
Фото: depositphotos.com

За 15 дней ноября жителям Херсонской области было выделено 620 млн грн на пенсии. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 15 ноября, его цитирует пресс-служба ведомства.

За этот же период 124 млн грн выделили на разные виды социальной помощи херсонцам, 26 млн грн – на субсидии. Все начисленные средства жители деоккупированных территорий могут получить в отделениях "Укрпошти" и банков. 

Шмыгаль также сообщил, что "Укрпошта" работает уже в 79 населенных пунктах Херсонской области. Два отделения сейчас открываются в Херсоне.

"Работают передвижные отделения. Благодаря этому все получающие пенсии через "Укрпошту" смогут уже в ближайшее время их забрать", – отметил премьер и добавил, что "Ощадбанк" и "ПриватБанк" также работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу своих отделений.

Он подчеркнул, что в Херсонской области работают дистанционно 157 школ, из которых 87 – заведения на деоккупированных территориях. Обучением охвачено более 36 тыс. детей в освобожденных общинах. Около 4 тыс. учителей продолжают обучать детей по украинским программам.

Как отметил Шмыгаль, Министерство здравоохранения Украины завозит в регион мобильные рентгены, аппараты ИВЛ и другие необходимые вещи, поскольку часть больниц разграблена российскими войсками.

"В Херсон планируется дополнительно передать девять автомобилей скорой помощи. Все последние дни бесперебойно завозятся гуманитарные грузы с лекарственными средствами. Работа ведется по всем направлениям", – добавил премьер.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, пенсии, Херсонская область, социальные выплаты, ПриватБанк, Ощадбанк, Укрпошта, Денис Шмыгаль
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