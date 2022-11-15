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СБУ призвала украинцев сообщать о предателях и коллаборантах в Николаевской и Херсонской областях, чтобы привлечь их к ответственности

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Сотрудники СБУ проводят сейчас активные стабилизационные мероприятия на только что деоккупированных территориях
Сотрудники СБУ проводят сейчас активные стабилизационные мероприятия на только что деоккупированных территориях
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины 15 ноября в Facebook призвала украинцев сообщать о предателях и коллаборантах в Николаевской и Херсонской областях.

В спецслужбе отметили, что сотрудники СБУ проводят сейчас активные стабилизационные мероприятия на только что деоккупированных территориях. Это необходимо для разоблачения вражеских агентов, предателей и коллаборантов, а также для документирования всех преступлений российских оккупантов. Таким образом, СБУ собирает качественную доказательную базу, которая позволит привлечь виновных к ответственности.

"В этой работе нам очень важны свидетельства местных жителей! Если у вас есть информация о пособниках врага, а также интернет-агентах, которые "сливают" агрессору важные данные или распространяют в соцсетях контент в его поддержку, используйте чат-бот: t.me/Traitor_Search_bot. Если у вас есть информация о позициях или перемещениях вражеской техники, пишите на чат-боты СБУ (t.me/stop_russian_war_bot) и Министерства цифровой трансформации (t.me/evorog_bot)", – говорится в сообщении.

Помимо этого, на территории Херсонской и Николаевской областей работают отдельные горячие линии, куда в телефонном режиме можно сообщать всю информацию о предателях и коллаборантах, которые помогали врагу во время оккупации:

  • Херсонская область: +380 681 329 876;
  • Николаевская область: + 380 512 532 223.

Также в СБУ работает общеукраинская горячая линия: 0 800 501 482, e-mail: [email protected]

В спецслужбе подчеркнули, что полученная информация будет сразу передана в обработку, а тем, кто предоставил сведения о предателях, гарантируется анонимность.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid03816EvJt4NYPyVXGqNXRrnQFfJKZ4q6RDty2ZvLWmisvGCi32kyNy1vajKvCLuDHwl

Контекст:

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса, а также часть Херсонской области вместе с областным центром.

Теги: Россия, СБУ, Украина, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, горячая линия, Николаевская область, украинцы, война России против Украины, чат-бот, Служба безопасности Украины, коллаборационизм, контрнаступление
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