СБУ призвала украинцев сообщать о предателях и коллаборантах в Николаевской и Херсонской областях, чтобы привлечь их к ответственности

Сотрудники СБУ проводят сейчас активные стабилизационные мероприятия на только что деоккупированных территориях Фото: Служба безпеки України / Facebook

В спецслужбе отметили, что сотрудники СБУ проводят сейчас активные стабилизационные мероприятия на только что деоккупированных территориях. Это необходимо для разоблачения вражеских агентов, предателей и коллаборантов, а также для документирования всех преступлений российских оккупантов. Таким образом, СБУ собирает качественную доказательную базу, которая позволит привлечь виновных к ответственности.

"В этой работе нам очень важны свидетельства местных жителей! Если у вас есть информация о пособниках врага, а также интернет-агентах, которые "сливают" агрессору важные данные или распространяют в соцсетях контент в его поддержку, используйте чат-бот: t.me/Traitor_Search_bot. Если у вас есть информация о позициях или перемещениях вражеской техники, пишите на чат-боты СБУ (t.me/stop_russian_war_bot) и Министерства цифровой трансформации (t.me/evorog_bot)", – говорится в сообщении.

Помимо этого, на территории Херсонской и Николаевской областей работают отдельные горячие линии, куда в телефонном режиме можно сообщать всю информацию о предателях и коллаборантах, которые помогали врагу во время оккупации:

Херсонская область: +380 681 329 876;

Николаевская область: + 380 512 532 223.

Также в СБУ работает общеукраинская горячая линия: 0 800 501 482, e-mail: [email protected]

В спецслужбе подчеркнули, что полученная информация будет сразу передана в обработку, а тем, кто предоставил сведения о предателях, гарантируется анонимность.