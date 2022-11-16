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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне оккупанты заминировали здание управления полиции. Украинским саперам пришлось его взорвать. Видео

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В Херсоне по-прежнему высокая минная опасность из-за большого количества заминированных объектов
В Херсоне по-прежнему высокая минная опасность из-за большого количества заминированных объектов
Фото: КМДА / Telegram

Перед бегством из Херсона российские оккупанты заминировали одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области таким образом, что его пришлось подорвать из-за невозможности разминирования. Об этом 16 ноября в Facebook рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Раньше это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня стало грудой камней. Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и сноровке наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим", – написал он.

По информации Клименко, всего полицейские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсонской области. Они изъяли более 4 тыс. взрывоопасных предметов.

Он также призвал украинцев не спешить возвращаться в недавно освобожденные населенные пункты.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/videos/1091126801551116/

В Херсоне после освобождения его от оккупантов ввели комендантский час, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов области не спешить возвращаться туда, так как есть угроза обстрелов со стороны оккупантов, кроме того, их должны обследовать взрывотехники. Отступая из Херсона, россияне, как сказал Янушевич, заминировали почти все.

В ходе разминирования территории области один украинский сапер погиб и еще четверо получили ранения. 13 ноября на освобожденной территории региона на минах подорвались два автомобиля.

Две главные на данный момент угрозы для населения Херсона – это мины и неразорвавшиеся снаряды оккупантов, а также возможные обстрелы города с левого берега Днепра, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 14 ноября в эфире национального телемарафона.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

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