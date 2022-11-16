В Херсоне оккупанты заминировали здание управления полиции. Украинским саперам пришлось его взорвать. Видео

"Раньше это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня стало грудой камней. Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и сноровке наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим", – написал он.

По информации Клименко, всего полицейские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсонской области. Они изъяли более 4 тыс. взрывоопасных предметов.

Он также призвал украинцев не спешить возвращаться в недавно освобожденные населенные пункты.

В Херсоне после освобождения его от оккупантов ввели комендантский час, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов области не спешить возвращаться туда, так как есть угроза обстрелов со стороны оккупантов, кроме того, их должны обследовать взрывотехники. Отступая из Херсона, россияне, как сказал Янушевич, заминировали почти все.

В ходе разминирования территории области один украинский сапер погиб и еще четверо получили ранения. 13 ноября на освобожденной территории региона на минах подорвались два автомобиля.

Две главные на данный момент угрозы для населения Херсона – это мины и неразорвавшиеся снаряды оккупантов, а также возможные обстрелы города с левого берега Днепра, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 14 ноября в эфире национального телемарафона.