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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка дала прогноз о последствиях подрыва на Каховской плотине

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Оккупанты подорвали часть моста на Каховской дамбе
Оккупанты подорвали часть моста на Каховской дамбе
Фото: EPA

Переходы на Каховской дамбе в Херсонской области разрушены, однако они не грозят сильным наводнением ниже по течению. Об этом 16 ноября сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.

Каховская плотина на реке Днепр является местом расположения крупной гидроэлектростанции, а также обеспечивает один из двух основных пунктов пересечения дорог нижнего течения Днепра. Точечные удары по этому объекту наносились с августа, успешно прервав пополнение запасов российской армии, говорится в сообщении.

11 ноября 2022 года объекту был нанесен дополнительный значительный ущерб, почти наверняка из-за контролируемого подрыва отступающими российскими войсками. Вероятно, это было сделано в попытке помешать будущему продвижению Украины.

Три пролета автомобильного и железнодорожного мостов на северном конце плотины были разрушены, что сделало переходы непроходимыми. Однако три водосброса ниже этой части плотины остались практически нетронутыми. Нынешний уровень ущерба вряд ли приведет к сильному наводнению ниже по течению, считают в разведке.

Контекст:

20 октября Зеленский в видеообращении к Европейскому совету заявил, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, основные работы по минированию сооружения оккупанты провели в апреле, а осенью минируют шлюзы и опоры ГЭС.

24 октября начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что дамбу Каховской ГЭС оккупанты заминировали для частичного подрыва, а не для полного разрушения. В любом случае ее подрыв приведет к экологической катастрофе, подчеркивал он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что, если россияне решат подорвать Каховскую ГЭС, воду в оккупированный Крым не смогут подавать долгие годы.

Минобороны РФ утверждало, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра в Херсонской области в 4.00 11 ноября. Уходя, оккупанты подорвали Антоновский мост через Днепр, подтвердили в ОК "Юг".

Теги: Херсонская область, разведка, война России против Украины, Каховка, Каховское водохранилище
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