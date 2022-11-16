Британская разведка дала прогноз о последствиях подрыва на Каховской плотине

Каховская плотина на реке Днепр является местом расположения крупной гидроэлектростанции, а также обеспечивает один из двух основных пунктов пересечения дорог нижнего течения Днепра. Точечные удары по этому объекту наносились с августа, успешно прервав пополнение запасов российской армии, говорится в сообщении.

11 ноября 2022 года объекту был нанесен дополнительный значительный ущерб, почти наверняка из-за контролируемого подрыва отступающими российскими войсками. Вероятно, это было сделано в попытке помешать будущему продвижению Украины.

Три пролета автомобильного и железнодорожного мостов на северном конце плотины были разрушены, что сделало переходы непроходимыми. Однако три водосброса ниже этой части плотины остались практически нетронутыми. Нынешний уровень ущерба вряд ли приведет к сильному наводнению ниже по течению, считают в разведке.