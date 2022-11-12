Опубликованы спутниковые снимки Каховской ГЭС после отступления РФ с правого берега Днепра

На фото видно, что конструкции сооружения повреждены. В частности, нет части дамбы и шлюзов, говорится в твите.
New #satellite images (November 11, 2022, 10:25am local time) show significant damage to the Nova Kakhovka dam, near #Kherson, #Ukraine, with sections of the dam and sluice gates destroyed. https://t.co/msSBBI6h7h pic.twitter.com/yYkXOM1SIf— Maxar Technologies (@Maxar) November 11, 2022
Украинский журналист Андрей Цаплиенко писал, что оккупанты подорвали дорогу на Каховской ГЭС, а не саму дамбу.
Reuters, ссылаясь на сообщение компании, пишет, что спутники зафиксировали повреждение нескольких мостов через Днепр на юге Украины.
Утром 12 ноября российское пропагандистское издание "Известия" опубликовало видео, как утверждается, подрыва автомобильного моста через плотину. Волонтерская группа GeoConfirmed определила локацию, где снято видео.
GeoConfirmed.— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 12, 2022
"Claimed to be The moment of explosion/blowing up of the Nova Kakhovka bridge (above the dam) by the retreating Russians."
(11 NOV AM)
note: 3 explosions seem to be visible.
1 is the bridge, 2 seems to be more north.
46.780033, 33.367985https://t.co/uuDVFahM4R pic.twitter.com/6ECTeO2xnk
Один взрыв похоже произошел на мосту, а еще два – севернее от него, отмечают волонтеры.
GeoLocation: pic.twitter.com/JPW8lJkqua— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 12, 2022
20 октября Зеленский в видеообращении к Европейскому совету заявил, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, основные работы по минированию сооружения оккупанты провели в апреле, а осенью минируют шлюзы и опоры ГЭС.
24 октября начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что дамбу Каховской ГЭС оккупанты заминировали для частичного подрыва, а не для полного разрушения. В любом случае ее подрыв приведет к экологической катастрофе, подчеркивал он.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что, если россияне решат подорвать Каховскую ГЭС, воду в оккупированный Крым не смогут подавать долгие годы.
Минобороны РФ утверждало, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра в Херсонской области в 4.00 11 ноября. Уходя, оккупанты подорвали Антоновский мост через Днепр, подтвердили в ОК "Юг".