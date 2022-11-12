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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Опубликованы спутниковые снимки Каховской ГЭС после отступления РФ с правого берега Днепра

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Российская пропаганда заявляет о подрыве автомобильного моста в районе Каховской ГЭС
Российская пропаганда заявляет о подрыве автомобильного моста в районе Каховской ГЭС
Фото: uhe.gov.ua

Компания Maxar 11 ноября в Twitter опубликовала снимки Каховской ГЭС, сделанные в 10.25 в тот же день.

На фото видно, что конструкции сооружения повреждены. В частности, нет части дамбы и шлюзов, говорится в твите.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко писал, что оккупанты подорвали дорогу на Каховской ГЭС, а не саму дамбу.

Reuters, ссылаясь на сообщение компании, пишет, что спутники зафиксировали повреждение нескольких мостов через Днепр на юге Украины.

Утром 12 ноября российское пропагандистское издание "Известия" опубликовало видео, как утверждается, подрыва автомобильного моста через плотину. Волонтерская группа GeoConfirmed определила локацию, где снято видео.

Один взрыв похоже произошел на мосту, а еще два – севернее от него, отмечают волонтеры.

Контекст:

20 октября Зеленский в видеообращении к Европейскому совету заявил, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, основные работы по минированию сооружения оккупанты провели в апреле, а осенью минируют шлюзы и опоры ГЭС.

24 октября начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что дамбу Каховской ГЭС оккупанты заминировали для частичного подрыва, а не для полного разрушения. В любом случае ее подрыв приведет к экологической катастрофе, подчеркивал он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что, если россияне решат подорвать Каховскую ГЭС, воду в оккупированный Крым не смогут подавать долгие годы.

Минобороны РФ утверждало, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра в Херсонской области в 4.00 11 ноября. Уходя, оккупанты подорвали Антоновский мост через Днепр, подтвердили в ОК "Юг".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: взрыв, Херсонская область, спутник, Андрей Цаплиенко, плотина, мост, ГЭС, Каховское водохранилище
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