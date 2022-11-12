Опубликованы спутниковые снимки Каховской ГЭС после отступления РФ с правого берега Днепра

Российская пропаганда заявляет о подрыве автомобильного моста в районе Каховской ГЭС Фото: uhe.gov.ua

На фото видно, что конструкции сооружения повреждены. В частности, нет части дамбы и шлюзов, говорится в твите.

New #satellite images (November 11, 2022, 10:25am local time) show significant damage to the Nova Kakhovka dam, near #Kherson, #Ukraine, with sections of the dam and sluice gates destroyed. https://t.co/msSBBI6h7h pic.twitter.com/yYkXOM1SIf — Maxar Technologies (@Maxar) November 11, 2022

Украинский журналист Андрей Цаплиенко писал, что оккупанты подорвали дорогу на Каховской ГЭС, а не саму дамбу.

Reuters, ссылаясь на сообщение компании, пишет, что спутники зафиксировали повреждение нескольких мостов через Днепр на юге Украины.

Утром 12 ноября российское пропагандистское издание "Известия" опубликовало видео, как утверждается, подрыва автомобильного моста через плотину. Волонтерская группа GeoConfirmed определила локацию, где снято видео.

GeoConfirmed.



"Claimed to be The moment of explosion/blowing up of the Nova Kakhovka bridge (above the dam) by the retreating Russians."

(11 NOV AM)



note: 3 explosions seem to be visible.

1 is the bridge, 2 seems to be more north.



46.780033, 33.367985https://t.co/uuDVFahM4R pic.twitter.com/6ECTeO2xnk — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 12, 2022

Один взрыв похоже произошел на мосту, а еще два – севернее от него, отмечают волонтеры.