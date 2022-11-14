ВСУ освободили от россиян уже 12 населенных пунктов Луганской области

"Уже официально 12 населенных у нас пунктов [освободили ВСУ от оккупантов в Луганской области]. Мы говорим целых 12, потому что какое-то время область была практически полностью под оккупацией", – рассказал Гайдай.

Он добавил, что продвижение украинских войск идет непросто и каждый метр дается очень тяжело.

"Таки время было у россиян подготовиться и свезти огромное количество мобилизованных. Да, они непрофессиональные военные, где-то плохо подготовлены и экипированы, но это все равно большое количество людей, которые стреляют в нашу сторону", – отметил глава ОВА.