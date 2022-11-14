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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили от россиян уже 12 населенных пунктов Луганской области

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Украинские военные продолжают продвижение в Луганской области
Украинские военные продолжают продвижение в Луганской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Луганской области освобождены от российских захватчиков уже 12 населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала FREEДOM, видео опубликовано в Telegram политика.

"Уже официально 12 населенных у нас пунктов [освободили ВСУ от оккупантов в Луганской области]. Мы говорим целых 12, потому что какое-то время область была практически полностью под оккупацией", – рассказал Гайдай.

Он добавил, что продвижение украинских войск идет непросто и каждый метр дается очень тяжело.

"Таки время было у россиян подготовиться и свезти огромное количество мобилизованных. Да, они непрофессиональные военные, где-то плохо подготовлены и экипированы, но это все равно большое количество людей, которые стреляют в нашу сторону", – отметил глава ОВА.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, война, Сергей Гайдай, война России против Украины
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