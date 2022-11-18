За сутки оккупанты нанесли пять авиационных и 27 ракетных ударов по Украине – Генштаб ВСУ

Россияне ежедневно бьют из разных видов вооружения по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

От ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Балаклея и Изюм Харьковской области; Вольнянск Запорожской области; Днепр и Никополь в Днепропетровской области; Очаков Николаевской области и Одесса.

Также россияне за сутки вели обстрелы:

на северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гремяч и Сеньковка Черниговской области и Горки, Середина-Буда, Украинское и Фотовыж в Сумской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гремяч и Сеньковка Черниговской области и Горки, Середина-Буда, Украинское и Фотовыж в Сумской области; на слобожанском направлении – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Глубокое, Огурцево, Осиново, Старица и Хатнее Харьковской области;

– из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Глубокое, Огурцево, Осиново, Старица и Хатнее Харьковской области; на купянском и лиманском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области и Колодези Донецкой области;

– из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области и Колодези Донецкой области; на бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области; на авдеевском направлении – из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области;

– из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области; на новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Времовка и Угледар Донецкой области;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Времовка и Угледар Донецкой области; на запорожском направлении – из минометов, по районам Зализничного, Малых Щербаков и Щербаков Запорожской области;

– из минометов, по районам Зализничного, Малых Щербаков и Щербаков Запорожской области; на херсонском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Антоновка, Отрадокаменка и Чернобаевка Херсонской области.