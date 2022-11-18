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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты нанесли пять авиационных и 27 ракетных ударов по Украине – Генштаб ВСУ

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Россияне ежедневно бьют из разных видов вооружения по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре
Россияне ежедневно бьют из разных видов вооружения по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

За минувшие сутки российские захватчики нанесли пять авиационных и 27 ракетных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил в утренней сводке 18 ноября Генштаб ВСУ.

От ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Балаклея и Изюм Харьковской области; Вольнянск Запорожской области; Днепр и Никополь в Днепропетровской области; Очаков Николаевской области и Одесса.

Также россияне за сутки вели обстрелы: 

  • на северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гремяч и Сеньковка Черниговской области и Горки, Середина-Буда, Украинское и Фотовыж в Сумской области;
  • на слобожанском направлении – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Глубокое, Огурцево, Осиново, Старица и Хатнее Харьковской области;
  • на купянском и лиманском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области и Колодези Донецкой области;
  • на бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;
  • на авдеевском направлении – из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области;
  • на новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Времовка и Угледар Донецкой области;
  • на запорожском направлении – из минометов, по районам Зализничного, Малых Щербаков и Щербаков Запорожской области;
  • на херсонском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Антоновка, Отрадокаменка и Чернобаевка Херсонской области.
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Контекст:

За неделю с 11-го по 17 ноября российские войска нанесли 148 ракетных ударов по объектам на территории Украины, сообщили в Генштабе ВСУ. 111 из них были нанесены 15 ноября по объектам критической инфраструктуры. Украинские защитники уничтожили 102 воздушные цели.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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