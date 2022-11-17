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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сбиты 102 воздушные цели оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали, сколько ракет россияне выпустили по Украине за неделю

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Украинские защитники уничтожили за неделю более 100 воздушных целей российских войск
Украинские защитники уничтожили за неделю более 100 воздушных целей российских войск
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

С 11-го по 17 ноября российские войска нанесли 148 ракетных ударов по объектам на территории Украины. Об этом в ходе брифинга 17 ноября, который транслировало в YouTube Військове телебачення України, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"С 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов, в том числе 15 ноября – 111 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Применил 26 дронов-камикадзе по позициям наших войск в районах пяти населенных пунктов и по объектам гражданской инфраструктуры", – сказал он.

По данным Громова, силы и средства зенитно-ракетных войск, авиации, ПВО, Сухопутных войск ВМС за отчетный период уничтожили 102 воздушные цели.

"В течение недели подразделениями ракетных войск и артиллерии выполнено более 1200 огневых задач, по результатам которых нанесено поражение 36 пунктам управления и 47 складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также по другим военным объектам противника", – добавил представитель Генштаба ВСУ.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.

15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.

Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Теги: Россия, Украина, авиация, Вооруженные силы Украины, ПВО, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, инфраструктура, Воздушные силы Украины, брифинг, Алексей Громов, Юрий Игнат
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