Сбиты 102 воздушные цели оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали, сколько ракет россияне выпустили по Украине за неделю

"С 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов, в том числе 15 ноября – 111 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Применил 26 дронов-камикадзе по позициям наших войск в районах пяти населенных пунктов и по объектам гражданской инфраструктуры", – сказал он.
По данным Громова, силы и средства зенитно-ракетных войск, авиации, ПВО, Сухопутных войск ВМС за отчетный период уничтожили 102 воздушные цели.
"В течение недели подразделениями ракетных войск и артиллерии выполнено более 1200 огневых задач, по результатам которых нанесено поражение 36 пунктам управления и 47 складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также по другим военным объектам противника", – добавил представитель Генштаба ВСУ.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.
10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.
15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.
Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.