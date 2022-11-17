Сбиты 102 воздушные цели оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали, сколько ракет россияне выпустили по Украине за неделю

Украинские защитники уничтожили за неделю более 100 воздушных целей российских войск Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

"С 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов, в том числе 15 ноября – 111 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Применил 26 дронов-камикадзе по позициям наших войск в районах пяти населенных пунктов и по объектам гражданской инфраструктуры", – сказал он.

По данным Громова, силы и средства зенитно-ракетных войск, авиации, ПВО, Сухопутных войск ВМС за отчетный период уничтожили 102 воздушные цели.

"В течение недели подразделениями ракетных войск и артиллерии выполнено более 1200 огневых задач, по результатам которых нанесено поражение 36 пунктам управления и 47 складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также по другим военным объектам противника", – добавил представитель Генштаба ВСУ.