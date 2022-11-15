Минэнерго: Атака россиян по энергетике Украины 15 ноября – крупнейшая с начала войны

Галущенко считает, что нынешняя атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы соседних стран Фото: EPA

"Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Введены аварийные отключения", – отметил он.

По словам Галущенко, после поражений на военной и международной аренах россияне "предпринимает очередную попытку террористического реванша и пытаются нанести максимальный ущерб нашей энергосистеме в преддверии зимы".

"Прошу всех отнестись с пониманием к критической ситуации с энергоснабжением, сохранять спокойствие и доверять энергетикам и ВСУ", – призвал министр.