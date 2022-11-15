Минэнерго: Атака россиян по энергетике Украины 15 ноября – крупнейшая с начала войны

"Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Введены аварийные отключения", – отметил он.
По словам Галущенко, после поражений на военной и международной аренах россияне "предпринимает очередную попытку террористического реванша и пытаются нанести максимальный ущерб нашей энергосистеме в преддверии зимы".
"Прошу всех отнестись с пониманием к критической ситуации с энергоснабжением, сохранять спокойствие и доверять энергетикам и ВСУ", – призвал министр.
15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам, известно об одном погибшем.
Также известно об атаках по Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областям.
По данным Воздушных сил ВСУ, всего в этот день россияне выпустили более 90 ракет и 10 дронов Shahed. 73 ракеты ВСУ сбили. Остальные ракеты поразили 15 объектов в Украине.