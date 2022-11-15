После обстрела Украины Россией в Молдове произошли масштабные отключения электроэнергии – вице-премьер Молдовы

"В результате обстрела Россией украинской энергосистемы за последний час одна из линий электропередачи, обеспечивающая транспортировку электроэнергии для нашей страны, была отключена в автоматическом режиме (автоматическая разгрузка по частоте). Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране", – написал он.

Вице-премьер Молдовы подчеркнул, что линии не повреждены, а "автоматически отключены в целях безопасности".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Энергосистема Молдовы, связанная с украинской, уже страдала из-за российских обстрелов украинской территории. В октябре в Молдове в связи с этим объявляли режим экономии.