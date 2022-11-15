После обстрела Украины Россией в Молдове произошли масштабные отключения электроэнергии – вице-премьер Молдовы

"В результате обстрела Россией украинской энергосистемы за последний час одна из линий электропередачи, обеспечивающая транспортировку электроэнергии для нашей страны, была отключена в автоматическом режиме (автоматическая разгрузка по частоте). Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране", – написал он.
Вице-премьер Молдовы подчеркнул, что линии не повреждены, а "автоматически отключены в целях безопасности".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Энергосистема Молдовы, связанная с украинской, уже страдала из-за российских обстрелов украинской территории. В октябре в Молдове в связи с этим объявляли режим экономии.
15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам, известно об одном погибшем.
Также известно об атаках по Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областям.
По данным Воздушных сил ВСУ, всего в этот день оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет, в том числе "Калибр", Х-101 и Х-555.