Из-за российских атак в Киеве крайне тяжелая ситуация с электроснабжением – Офис президента

По его словам, больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.

"В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. "Укрэнерго" вынужден начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании", – добавил Тимошенко.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Замглавы ОП призвал потреблять электроэнергию умеренно.