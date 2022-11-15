Из-за российских атак в Киеве крайне тяжелая ситуация с электроснабжением – Офис президента

По его словам, больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.
"В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. "Укрэнерго" вынужден начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании", – добавил Тимошенко.
Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Замглавы ОП призвал потреблять электроэнергию умеренно.
15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам.
Также известно об атаках по Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровненской, Львовской, Житомирской и Волынской областях.