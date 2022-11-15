Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, в метро остановились поезда

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях", – написал он.

В ходе массированного обстрела Украины российскими ракетами Харьковский метрополитен сообщил в Fаcebook, что в подземке временно остановлено движение поездов.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegrаm, что в городе "прилеты по объекту критической инфраструктуры".

"О пострадавших на данный момент информации нет. Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро. Энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова", – объяснил он.

Местные Telegrаm-каналы пишут о вылетах российских ракет из Белгородской области и предполагают, что попадания по Харькову были ракетами С-300.

Война России против Украины. Главное (обновляется)