В Сумской области силы ПВО сбили ракету оккупантов – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Сумская область. Роменский район, работала ПВО, сбита ракета", – написал руководитель ОВА.
Живицкий призвал жителей региона находится в укрытиях до отмены воздушной тревоги.
"Есть большой риск повторных пусков", – подчеркнул глава Сумской ОВА.
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15 ноября в Украине объявили воздушную тревогу во всех регионах, кроме Автономной Республики Крым. В ряде областей сообщали о работе сил ПВО, в некоторых регионах зафиксировали прилеты.