В Сумской области силы ПВО сбили ракету оккупантов – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Сумская область. Роменский район, работала ПВО, сбита ракета", – написал руководитель ОВА.

Живицкий призвал жителей региона находится в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

"Есть большой риск повторных пусков", – подчеркнул глава Сумской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

15 ноября в Украине объявили воздушную тревогу во всех регионах, кроме Автономной Республики Крым. В ряде областей сообщали о работе сил ПВО, в некоторых регионах зафиксировали прилеты.