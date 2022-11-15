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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области силы ПВО сбили ракету оккупантов – ОВА

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Силы ПВО сбили ракету оккупантов в Роменском районе, отметил Живицкий
Силы ПВО сбили ракету оккупантов в Роменском районе, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины днем 15 ноября сбили российскую ракету на территории Сумской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

 "Сумская область. Роменский район, работала ПВО, сбита ракета", – написал руководитель ОВА.

Живицкий призвал жителей региона находится в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

"Есть большой риск повторных пусков", – подчеркнул глава Сумской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

15 ноября в Украине объявили воздушную тревогу во всех регионах, кроме Автономной Республики Крым. В ряде областей сообщали о работе сил ПВО, в некоторых регионах зафиксировали прилеты.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, ПВО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Сумская ОГА, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, воздушная тревога
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