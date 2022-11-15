Россия нанесла ракетный удар Львову, часть города без электроэнергии – ОВА

По его словам, в области сработали средства противовоздушной обороны. Он призвал земляков не выходить из укрытий.

Позже он проинформировал, что оккупанты попали в объект критической инфраструктуры на территории области.

"Во Львове есть проблемы с электроснабжением, перебои в работе мобильных операторов", – отметил он.

Городской голова Андрей Садовый в 16.09 написал в Telegram о том, что во Львове слышны взрывы, а в 16.12 предупредил, что в части города после атаки отключилась электроэнергия.

"Типичный Львов" сообщает о семи мощных взрывах. На опубликованном фото виден дым, поднимающийся в месте "прилета".