Россияне атаковали Житомир и Волынь. СМИ сообщают о перебоях со светом

По данным "Общественное Житомир", в городе были слышны звуки взрывов. Читатели и корреспонденты Общественного сообщают, что в части города исчезли электроснабжение и вода.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в своем Telegram в 15.53 сообщил, что на территории Житомирской области работает ПВО.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил в Facebook, что оккупанты нанесли два ракетных удара по энергетической инфраструктуре города.

Издание "Ковель медіа" пишет о взрыве в городе Ковель Волынской области.

Мэр города Игорь Чайка призвал местных жителей сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео с места прилета.

Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко позже подтвердил удары по Ковельскому району, уточнив, что он пришелся на объект энергетики. Из-за этого в области возможны перебои с электричеством.