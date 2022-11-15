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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне атаковали Житомир и Волынь. СМИ сообщают о перебоях со светом

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Оккупанты атаковали энергетические объекты Житомира
Оккупанты атаковали энергетические объекты Житомира
Фото: EPA

Российские оккупанты 15 ноября атаковали ракетами Житомирскую и Волынскую области. Об этом пишут местные власти и СМИ.

По данным "Общественное Житомир", в городе были слышны звуки взрывов. Читатели и корреспонденты Общественного сообщают, что в части города исчезли электроснабжение и вода.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в своем Telegram в 15.53 сообщил, что на территории Житомирской области работает ПВО.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил в Facebook, что оккупанты нанесли два ракетных удара по энергетической инфраструктуре города.

https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey/videos/1352273245307807/

Издание "Ковель медіа" пишет о взрыве в городе Ковель Волынской области.

Мэр города Игорь Чайка призвал местных жителей сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео с места прилета.

Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко позже подтвердил удары по Ковельскому району, уточнив, что он пришелся на объект энергетики. Из-за этого в области возможны перебои с электричеством.

Контекст:

15 ноября россияне осуществили очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам. Также известно об атаках по Сумской, Хмельницкой, Днепропетровской, Ровенской, Львовской областях.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Житомир, война, Волынская область, Житомирская область, Ковель, обстрелы, война России против Украины
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