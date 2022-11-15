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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне попали ракетами по трем жилым домам в Киеве – Кличко

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Российские ракеты попали в жилые дома в Киеве
Российские ракеты попали в жилые дома в Киеве
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты 15 ноября атаковали ракетами Киев, есть прилеты по жилым домам. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

"В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбила ПВО над Киевом. Медики и спасатели [работают] на месте попаданий. Более подробная информация – позже", – написал он.

Перед взрывами на всей территории Украины, кроме Крыма, была объявлена тревога. О работе систем противовоздушной обороны сообщали глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба и глава Полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram опубликовал видео с места прилета.

Спустя полчаса, в 16.04, Кличко сообщил, что россияне попали по еще одному многоэтажному дому в Печерском районе Киева.

Вскоре после этого, в 16.08, корреспондент издания "ГОРДОН" слышал еще два взрыва в столице.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого стране начали вводить временные отключения света.

Последний раз столицу атаковали 31 октября. Под удар опять попала энергетическая инфраструктура, из-за этого в части Киева начались перебои со светом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, война, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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