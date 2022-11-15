Россияне попали ракетами по трем жилым домам в Киеве – Кличко

"В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбила ПВО над Киевом. Медики и спасатели [работают] на месте попаданий. Более подробная информация – позже", – написал он.

Перед взрывами на всей территории Украины, кроме Крыма, была объявлена тревога. О работе систем противовоздушной обороны сообщали глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба и глава Полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram опубликовал видео с места прилета.

Спустя полчаса, в 16.04, Кличко сообщил, что россияне попали по еще одному многоэтажному дому в Печерском районе Киева.

Вскоре после этого, в 16.08, корреспондент издания "ГОРДОН" слышал еще два взрыва в столице.