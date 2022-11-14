ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты восемью ракетами нанесли удар по мирному населению в Сумской области – ОВА

Россияне выпустили ракеты с вертолета со своей территории, отметил Живицкий
Россияне выпустили ракеты с вертолета со своей территории, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска 14 ноября нанесли ракетный удар по территории Середино-Будской общины в Сумской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Ракетному обстрелу подверглась Середино-Будская община. Российские войска направили восемь ракет на мирное население. Сбросили взрывчатку со своей территории с вертолета", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, уже известно о двух поврежденных домах местных жителей и еще одного хозяйственного магазина.

Сегодня оккупанты также обстреляли объект критической инфраструктуры в Сумской области, три человека получили ранения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid022jQs3nzqctc9SjbzUnXNGNo4gaPjSB4vgj9pmW5m5594a1ytvmAmSu7oUeRjeds4l

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ фактически ежедневно обстреливают Сумскую область с российской территории.

За день 13 ноября оккупанты выпустили по Сумской области 264 снаряда, мины и ракеты.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, взрывчатка, вертолет, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Сумская ОГА, население, магазин, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Помолодела", "Даже не поняла, что это вы". 38-летняя Анита Луценко отрастила волосы и показала, как теперь выглядит. Фото до и после
"Помолодела", "Даже не поняла, что это вы". 38-летняя Анита Луценко отрастила волосы и показала, как теперь выглядит. Фото до и после
"Так похожи, как под копирку". 38-летняя Зиневич показала на одном фото всех своих детей от 62-летнего Тигипко
"Так похожи, как под копирку". 38-летняя Зиневич показала на одном фото всех своих детей от 62-летнего Тигипко
Жена Арестовича рассказала, до каких пор намерена оставаться в Киеве и за что ее хвалит муж
Жена Арестовича рассказала, до каких пор намерена оставаться в Киеве и за что ее хвалит муж
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей
"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей
"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт
"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт
Макаревич высказался о быдле
Макаревич высказался о быдле
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
"Что по стрессу?" Каминская оказалась под капельницей
"Что по стрессу?" Каминская оказалась под капельницей
"Бесит. Я знаю, что некоторые уже знают результат". Участник нацотбора на "Евровидение 2023" отказался от дальнейшего участия в конкурсе
"Бесит. Я знаю, что некоторые уже знают результат". Участник нацотбора на "Евровидение 2023" отказался от дальнейшего участия в конкурсе
В халате и без макияжа. Maruv впервые после родов показала, как она выглядит
В халате и без макияжа. Maruv впервые после родов показала, как она выглядит
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (553133)
2
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (32289)
3
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову (22152)
4
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (14568)
5
32-летняя Дорофеева показала живот (13993)
6
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко (8552)
7
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра (5948)
8
"Олег апокалипсиса". В сети высмеивают Газманова, у которого отменяются концерты из-за наступления ВСУ (5766)
 
 
 
 