Оккупанты восемью ракетами нанесли удар по мирному населению в Сумской области – ОВА

Россияне выпустили ракеты с вертолета со своей территории, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Ракетному обстрелу подверглась Середино-Будская община. Российские войска направили восемь ракет на мирное население. Сбросили взрывчатку со своей территории с вертолета", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, уже известно о двух поврежденных домах местных жителей и еще одного хозяйственного магазина.

Сегодня оккупанты также обстреляли объект критической инфраструктуры в Сумской области, три человека получили ранения.

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