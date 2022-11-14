Оккупанты восемью ракетами нанесли удар по мирному населению в Сумской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Ракетному обстрелу подверглась Середино-Будская община. Российские войска направили восемь ракет на мирное население. Сбросили взрывчатку со своей территории с вертолета", – написал руководитель ОВА.
По словам Живицкого, уже известно о двух поврежденных домах местных жителей и еще одного хозяйственного магазина.
Сегодня оккупанты также обстреляли объект критической инфраструктуры в Сумской области, три человека получили ранения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ фактически ежедневно обстреливают Сумскую область с российской территории.
За день 13 ноября оккупанты выпустили по Сумской области 264 снаряда, мины и ракеты.