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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры в Сумской области, три человека ранены – ОВА

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Россияне обстреляли объект инфраструктуры из САУ
Россияне обстреляли объект инфраструктуры из САУ
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Российские оккупанты утром 14 ноября обстреляли один из объектов критической инфраструктуры в Сумской области, трое сотрудников в больнице с осколочными ранениями. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Обстрел россияне вели из самоходной артиллерийской установки. 

"Было 19 взрывов по территории предприятия. Там как раз работали сотрудники. Трое сейчас в больнице с осколочными ранениями. У одного из пострадавших сильно посечены ноги", – написал глава ОВА.

Он отметил, что были прямые попадания в крышу, в здании разбиты все окна.

Сейчас на месте работают пиротехники, есть неразорвавшиеся снаряды.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но  военные РФ фактически ежедневно обстреливают Сумскую область с российской территории.

За день 13 ноября оккупанты выпустили по Сумской области 264 снаряда, мины и ракеты

Теги: Сумская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, инфраструктура, Дмитрий Живицкий
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