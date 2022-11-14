Оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры в Сумской области, три человека ранены – ОВА

Обстрел россияне вели из самоходной артиллерийской установки.

"Было 19 взрывов по территории предприятия. Там как раз работали сотрудники. Трое сейчас в больнице с осколочными ранениями. У одного из пострадавших сильно посечены ноги", – написал глава ОВА.

Он отметил, что были прямые попадания в крышу, в здании разбиты все окна.

Сейчас на месте работают пиротехники, есть неразорвавшиеся снаряды.