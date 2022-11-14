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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли 13 ноября приграничье Украины из артиллерии и минометов – ГПСУ

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Под огнем российских оккупантов оказались общины Сумской, Черниговской и Харьковской областей
Под огнем российских оккупантов оказались общины Сумской, Черниговской и Харьковской областей
Фото: EPA

13 ноября российские оккупанты обстреливали украинское приграничье из ствольной, реактивной артиллерии и минометов. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Государственной приграничной службы Украины (ГПСУ).

В ГПСУ отметили, что под огнем захватчиков оказались Краснопольская, Хотинская, Юнаковская, Шалыгинская, Эсманская и Белопольская общины Сумской области, Семеновская община Черниговской области, а также Золочевская община Харьковской области.

"В течение дня россияне в четырех случаях били по приграничной Шалыгинской общине. Враг использовал реактивные системы залпового огня – 40 прилетов, САУ – 20 прилетов и минометы – восемь взрывов мин калибра 120 мм. Огонь оккупанты открывали из районов населенных пунктов Ивановка, Старая Николаевка и Козиное", – говорится в сообщении.

Также оккупанты дважды в сутки стреляли по территории Хотинской общины из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии калибра 122 мм. Кроме этого, зафиксированы взрывы вражеских боеприпасов на территории Эсманской общины.

По информации ГПСУ, во второй половине дня 13 ноября оккупанты обстреляли территорию Юнаковской общины из ствольной артиллерии калибра 152 мм. Позже захватчики обстреляли территорию Краснопольской общины из минометов, раздалось с полдесятка взрывов. Также четыре раза в сутки они обстреливали территорию Белопольской общины из минометов калибров 82 и 120 мм, прозвучало полсотни взрывов.

По территории Семеновской общины россияне стреляли трижды в сутки, в целом прилетело почти полсотни мин 120-мм калибра. Кроме этого, российские военные сделали два выстрела из минометов калибра 82 мм по территории Золочевской общины.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

После полномасштабного вторжения часть Сумской и Черниговской областей была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на 25 октября под контролем оккупантов находится 1,8% территории региона, сообщили в ОВА.

Теги: Россия, Украина, взрыв, война, Сумская область, Харьковская область, ГПСУ, боеприпасы, Черниговская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, взрывы, миномет, российские военные, российские оккупанты
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