Оккупанты обстреляли 13 ноября приграничье Украины из артиллерии и минометов – ГПСУ

В ГПСУ отметили, что под огнем захватчиков оказались Краснопольская, Хотинская, Юнаковская, Шалыгинская, Эсманская и Белопольская общины Сумской области, Семеновская община Черниговской области, а также Золочевская община Харьковской области.

"В течение дня россияне в четырех случаях били по приграничной Шалыгинской общине. Враг использовал реактивные системы залпового огня – 40 прилетов, САУ – 20 прилетов и минометы – восемь взрывов мин калибра 120 мм. Огонь оккупанты открывали из районов населенных пунктов Ивановка, Старая Николаевка и Козиное", – говорится в сообщении.

Также оккупанты дважды в сутки стреляли по территории Хотинской общины из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии калибра 122 мм. Кроме этого, зафиксированы взрывы вражеских боеприпасов на территории Эсманской общины.

По информации ГПСУ, во второй половине дня 13 ноября оккупанты обстреляли территорию Юнаковской общины из ствольной артиллерии калибра 152 мм. Позже захватчики обстреляли территорию Краснопольской общины из минометов, раздалось с полдесятка взрывов. Также четыре раза в сутки они обстреливали территорию Белопольской общины из минометов калибров 82 и 120 мм, прозвучало полсотни взрывов.

По территории Семеновской общины россияне стреляли трижды в сутки, в целом прилетело почти полсотни мин 120-мм калибра. Кроме этого, российские военные сделали два выстрела из минометов калибра 82 мм по территории Золочевской общины.