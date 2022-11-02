В Харьковской области под обстрел попала мама с маленькими детьми, все в больнице – ОВА

Харьковская область подвергается ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Facebook

Оккупанты обстреливали города Купянск, Волчанск, а также другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов Харьковской области, говорится в сообщении.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в селе Петропавловка Купянского района ранения получила целая семья: мама 25 лет и двое детей – четырехлетний мальчик и шестилетняя девочка. Состояние здоровья женщины оценивают как среднее, дети в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Купянском районе с ранениями госпитализированы мужчины 76 и 62 лет. В Чугуевском районе получил ранения и был госпитализирован 70-летний мужчина.

Синегубов проинформировал, что за сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 1216 взрывоопасных предметов.

"Минная опасность остается высокой. Вчера возле с. Липцы Харьковского района на мине взорвался и получил ранения 73-летний мужчина. Еще раз призываю всех к осторожности", – написал глава ОВА.