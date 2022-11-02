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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области под обстрел попала мама с маленькими детьми, все в больнице – ОВА

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Харьковская область подвергается ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны
Харьковская область подвергается ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Facebook

В последние сутки россияне обстреливали населенные пункты Харьковской области, расположенные у линии столкновения и границы с РФ. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов 2 ноября сообщил в Telegram.

Оккупанты обстреливали города Купянск, Волчанск, а также другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов Харьковской области, говорится в сообщении.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в селе Петропавловка Купянского района  ранения получила целая семья: мама 25 лет и двое детей – четырехлетний мальчик и шестилетняя девочка. Состояние здоровья женщины оценивают как среднее, дети в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Купянском районе с ранениями госпитализированы мужчины 76 и 62 лет. В Чугуевском районе получил ранения и был госпитализирован 70-летний мужчина.

Синегубов проинформировал, что за сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 1216 взрывоопасных предметов.

"Минная опасность остается высокой. Вчера возле с. Липцы Харьковского района на мине взорвался и получил ранения 73-летний мужчина. Еще раз призываю всех к осторожности", – написал глава ОВА.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. 

Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 1 ноября деоккупировали 568 населенных пунктов, сообщили в Офисе президента.

Теги: Харьковская область, раненые, Харьковская ОГА, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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