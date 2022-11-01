ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Харьковской области спровоцировал взрыв, пытась разобрать ракету С-300. Он погиб вместе с беременной женой и маленькой дочкой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате взрыва ракеты С-300 погибли все трое членов семьи
В результате взрыва ракеты С-300 погибли все трое членов семьи
Фото: suspilne.media

В селе Федоровка Лозовского района Харьковской области от взрыва ракеты 29 октября погибла семья. Ракета взорвалась, когда глава семейства забрал ее домой и попытался разобрать, сообщает Общественное.

Семья Калугиных жила на краю села. 29 октября 47-летний Александр, его 35-летняя беременная жена Юлия и четырехлетняя дочь Варвара погибли.

"Где-то перед обедом как грохнуло на краю села. Никто ничего не понял, туда же не проедешь, там грязь, никто туда и не тыкался. Женщину порубило осколками, она кровью истекла, а мужчину и ребенка забросило на огород, в капусту", – рассказал журналистам односельчанин погибших Богдан.

Семья жила в Федоровке с лета, рассказывает староста Миролюбовского старостинского округа Андрей Немашкало. Они поселились в свободном доме, куда после дождя дойти можно было только пешком. Переехали сюда из соседнего, Сахновщинского, района.

"На них никто не жаловался, мужчина выпивал, но не то чтобы постоянно. Говорили, что он очень хорошо технику ремонтирует, имел временные заработки, подрабатывал", – рассказал староста.

По словам старосты, на одном из полей в селе обнаружили предмет, похожий на ракету, его должны были обследовать саперы, но Калугин без разрешения перевез находку домой и пытался разобрать.

По предварительным выводам полиции, мужчина принес домой неразорванную часть ракеты С-300, она сдетонировала. Дело квалифицируют как несчастный случай.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: взрыв, смерть, Харьковская область, война России против Украины, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кацурина снялась в купальнике, поставив ноги на ширину плеч
Кацурина снялась в купальнике, поставив ноги на ширину плеч
"Для меня вопрос – как законным путем можно было это сделать?" Хореограф Кот высказался об отъезде Ямы за границу в первый день войны
"Для меня вопрос – как законным путем можно было это сделать?" Хореограф Кот высказался об отъезде Ямы за границу в первый день войны
В США в день премьеры клипа застрелили 28-летнего рэпера-миллионника Takeoff
В США в день премьеры клипа застрелили 28-летнего рэпера-миллионника Takeoff
"Я очень разговорчивый в постели". Михаил Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
"Я очень разговорчивый в постели". Михаил Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
У звезды фильмов Тарантино умер сын
У звезды фильмов Тарантино умер сын
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Локи тайно стал папой
Локи тайно стал папой
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
Залужный показал селфи с дочерью
Залужный показал селфи с дочерью
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
Мейхер снялась в нюдовом платье с акцентом на бюст и пятую точку
Мейхер снялась в нюдовом платье с акцентом на бюст и пятую точку
"Я расплакалась", "Как красиво". Шакира растрогала сеть, расцеловав босые ноги своего 91-летнего больного отца. Видео
"Я расплакалась", "Как красиво". Шакира растрогала сеть, расцеловав босые ноги своего 91-летнего больного отца. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (160874)
2
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (120259)
3
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (100962)
4
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (89338)
5
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (54282)
6
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье (53035)
7
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам (49368)
8
Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете (40334)
 
 
 
 