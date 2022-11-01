Житель Харьковской области спровоцировал взрыв, пытась разобрать ракету С-300. Он погиб вместе с беременной женой и маленькой дочкой

Семья Калугиных жила на краю села. 29 октября 47-летний Александр, его 35-летняя беременная жена Юлия и четырехлетняя дочь Варвара погибли.

"Где-то перед обедом как грохнуло на краю села. Никто ничего не понял, туда же не проедешь, там грязь, никто туда и не тыкался. Женщину порубило осколками, она кровью истекла, а мужчину и ребенка забросило на огород, в капусту", – рассказал журналистам односельчанин погибших Богдан.

Семья жила в Федоровке с лета, рассказывает староста Миролюбовского старостинского округа Андрей Немашкало. Они поселились в свободном доме, куда после дождя дойти можно было только пешком. Переехали сюда из соседнего, Сахновщинского, района.

"На них никто не жаловался, мужчина выпивал, но не то чтобы постоянно. Говорили, что он очень хорошо технику ремонтирует, имел временные заработки, подрабатывал", – рассказал староста.

По словам старосты, на одном из полей в селе обнаружили предмет, похожий на ракету, его должны были обследовать саперы, но Калугин без разрешения перевез находку домой и пытался разобрать.

По предварительным выводам полиции, мужчина принес домой неразорванную часть ракеты С-300, она сдетонировала. Дело квалифицируют как несчастный случай.