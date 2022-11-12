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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрэнерго" применила аварийные отключения электроэнергии в Киеве и семи областях

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Отключения электричества нужны для стабилизации системы
Отключения электричества нужны для стабилизации системы
Фото: depositphotos.com

12 ноября в Киеве и семи областях Украины введены дополнительные аварийные отключения электроэнергии. Об этом пресс-служба "Укрэнерго" проинформировала в Facebook.

"Сейчас дополнительно применены аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской областях, – говорится в сообщении. – После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения. Во всех остальных регионах Украины отключения не прогнозируются".

В "Укрэнерго" подчеркнули, что отключения – вынужденный и временный шаг, они нужны для стабилизации системы. 

"Повреждения, которым подверглась энергетическая инфраструктура во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей. Перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, поэтому аварийные отключения предотвращают необходимость применения еще больших объемов ограничений", – добавили в компании. 

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0bkxUc72f8n4mJhxRcmMtd6Gw9uVHiBC426LiDCvTmXpiYpPeWxUYcLmmRr9VDYCbl

Какие именно объекты вчера пострадали, в "Укрэнерго" не уточнили, официально сообщалось об ударе РФ по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.

Контекст:

Вечером 11 ноября "Укрэнерго" планировало, что аварийных отключений в Украине не будет. Предполагалось, что в Киеве и семи областях плановые отключения будут применять по графикам в период с 00.00 до 24.00. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, ограничения, инфраструктура
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