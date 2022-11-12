"Укрэнерго" применила аварийные отключения электроэнергии в Киеве и семи областях

"Сейчас дополнительно применены аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской областях, – говорится в сообщении. – После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения. Во всех остальных регионах Украины отключения не прогнозируются".
В "Укрэнерго" подчеркнули, что отключения – вынужденный и временный шаг, они нужны для стабилизации системы.
"Повреждения, которым подверглась энергетическая инфраструктура во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей. Перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, поэтому аварийные отключения предотвращают необходимость применения еще больших объемов ограничений", – добавили в компании.
Какие именно объекты вчера пострадали, в "Укрэнерго" не уточнили, официально сообщалось об ударе РФ по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.
Вечером 11 ноября "Укрэнерго" планировало, что аварийных отключений в Украине не будет. Предполагалось, что в Киеве и семи областях плановые отключения будут применять по графикам в период с 00.00 до 24.00.