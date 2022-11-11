В Украине на 12 ноября отключения электроэнергии планируются в восьми регионах – "Укрэнерго"

"12 ноября будут действовать плановые отключения 0.00-24.00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что "энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев был свет".
"Пожалуйста, не отказывайтесь от привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления", – призвали в компании.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.
В стране начали вводить временные отключения электроэнергии.
11 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что плановые отключения от электроэнергии будут продолжены. "Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок", – объяснил он.