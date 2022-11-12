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Мэр Мелитополя Федоров: Коммунальная ситуация нестабильна, но сегодня жители города не испытывают острого дефицита света, воды и газа

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Федоров: Довольно часто происходят перебои со светом
Федоров: Довольно часто происходят перебои со светом
Фото: ria-m.tv

В интервью изданию "ГОРДОН" мэр временно оккупированного россиянами Мелитополя Запорожской области Иван Федоров рассказал, в каком состоянии находится коммунальное хозяйство города.

"Электроэнергия – это на сегодняшний день, пожалуй, самая большая проблема. Из-за того, что рашисты захватили Запорожскую атомную станцию в Энергодаре, сегодня питание временно оккупированной территории Запорожской области ведется из Крыма. И мощности генерирующих крымских компаний недостаточны, поэтому довольно часто происходят перебои со светом. Они не длинные – несколько часов, может, часа три, но такое есть. Конечно, когда возникают перебои со снабжением электроэнергии, сразу возникают перебои со снабжением воды", – сообщил мэр.

По его данным, в последние дни оккупанты наладили поставки газа и начали подключать отопление.

"За последние три месяца совсем не было природного газа. Несколько дней назад его начали подавать на временно оккупированные территории Запорожской области и сейчас постепенно запускают и отопление. То есть коммунальная ситуация нестабильна, но сегодня жители не испытывают острого дефицита света, воды и газа", – отметил Федоров.

Мэр Мелитополя Федоров: В городе полноценная депрессия. Жители между собой не общаются – никто не понимает, кто предатель, а кто – нет. Полный текст интервью

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, война, оккупация, Мелитополь, отопление, Запорожская область, электроэнергия, российская агрессия, война России против Украины, интервью, российские оккупанты, Иван Федоров, россияне
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