Мэр Мелитополя Федоров: Коммунальная ситуация нестабильна, но сегодня жители города не испытывают острого дефицита света, воды и газа

"Электроэнергия – это на сегодняшний день, пожалуй, самая большая проблема. Из-за того, что рашисты захватили Запорожскую атомную станцию в Энергодаре, сегодня питание временно оккупированной территории Запорожской области ведется из Крыма. И мощности генерирующих крымских компаний недостаточны, поэтому довольно часто происходят перебои со светом. Они не длинные – несколько часов, может, часа три, но такое есть. Конечно, когда возникают перебои со снабжением электроэнергии, сразу возникают перебои со снабжением воды", – сообщил мэр.

По его данным, в последние дни оккупанты наладили поставки газа и начали подключать отопление.

"За последние три месяца совсем не было природного газа. Несколько дней назад его начали подавать на временно оккупированные территории Запорожской области и сейчас постепенно запускают и отопление. То есть коммунальная ситуация нестабильна, но сегодня жители не испытывают острого дефицита света, воды и газа", – отметил Федоров.

Мэр Мелитополя Федоров: В городе полноценная депрессия. Жители между собой не общаются – никто не понимает, кто предатель, а кто – нет. Полный текст интервью