Мэр Мелитополя Федоров: Если раньше рашисты оказывали хоть какую-нибудь материальную помощь, то после фейкового референдума они перестали это делать

Федоров: Рашисты забирают все из больниц, даже то, что привозят люди или передают волонтеры Фото: mlt.gov.ua

"Мы проводили инвентаризацию работающего. Оказалось, что почти ничего не работает, ни одно предприятие. Деньги, которые у людей есть, – это сбережения, пенсии и другие социальные выплаты, которые осуществляли украинские власти и продолжают выполнять эти обязательства перед нашими жителями. Если раньше рашисты оказывали хоть какую-нибудь материальную помощь, то после фейкового референдума они перестали это делать. Поэтому сегодня совсем нехорошая ситуация в городе", – отметил Федоров.

По его словам, в городе сейчас "полноценная депрессия".

"Жители между собой не общаются вообще, потому что никто не понимает, кто предатель, а кто нет, кто за кого выступает. В магазинах нет необходимого ассортимента продуктов. Имеющиеся продукты обычно очень низкого качества, а выбора совсем нет", – сообщил мэр.

Кроме того, местные жители практически лишены медицинской помощи.

"Потому что нет медикаментов и врачей в достаточном количестве. Рашисты забирают все из больниц, даже то, что привозят люди или передают волонтеры. Так что депрессия, непрогнозируемая и неконтролируемая ситуация", – заявил Федоров.

Мэр Мелитополя Федоров: В городе полноценная депрессия. Жители между собой не общаются – никто не понимает, кто предатель, а кто – нет. Полный текст интервью