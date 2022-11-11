Мэр Мелитополя Федоров: Если раньше рашисты оказывали хоть какую-нибудь материальную помощь, то после фейкового референдума они перестали это делать

"Мы проводили инвентаризацию работающего. Оказалось, что почти ничего не работает, ни одно предприятие. Деньги, которые у людей есть, – это сбережения, пенсии и другие социальные выплаты, которые осуществляли украинские власти и продолжают выполнять эти обязательства перед нашими жителями. Если раньше рашисты оказывали хоть какую-нибудь материальную помощь, то после фейкового референдума они перестали это делать. Поэтому сегодня совсем нехорошая ситуация в городе", – отметил Федоров.
По его словам, в городе сейчас "полноценная депрессия".
"Жители между собой не общаются вообще, потому что никто не понимает, кто предатель, а кто нет, кто за кого выступает. В магазинах нет необходимого ассортимента продуктов. Имеющиеся продукты обычно очень низкого качества, а выбора совсем нет", – сообщил мэр.
Кроме того, местные жители практически лишены медицинской помощи.
"Потому что нет медикаментов и врачей в достаточном количестве. Рашисты забирают все из больниц, даже то, что привозят люди или передают волонтеры. Так что депрессия, непрогнозируемая и неконтролируемая ситуация", – заявил Федоров.
Мэр Мелитополя Федоров: В городе полноценная депрессия. Жители между собой не общаются – никто не понимает, кто предатель, а кто – нет. Полный текст интервью
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.