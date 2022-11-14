Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по одному из сел Запорожской области – ОВА

"Враг продолжает коварные атаки на свободные земли Запорожья. Этой ночью российские нелюди попали ракетой в одно из сел Запорожского района", – написал Старух.
В результате попадания повреждена линия электропередач.
"К счастью, другие разрушения отсутствуют, люди невредимы", – отметил глава ОВА.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.
Ночью 13 ноября в Запорожье упала неразорвавшаяся ракета "Искандер", ее обезвредили специальныіе службы.