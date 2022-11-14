ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по одному из сел Запорожской области – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ракета повредила линию электропередач
Ракета повредила линию электропередач
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

В ночь на 14 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из сел Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Александр Старух.

"Враг продолжает коварные атаки на свободные земли Запорожья. Этой ночью российские нелюди попали ракетой в одно из сел Запорожского района", – написал Старух.

В результате попадания повреждена линия электропередач.

"К счастью, другие разрушения отсутствуют, люди невредимы", – отметил глава ОВА. 

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

Ночью 13 ноября в Запорожье упала неразорвавшаяся ракета "Искандер", ее обезвредили специальныіе службы

Теги: Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Старух
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Руслана поучаствовала в литовской "Маске". Видео
Руслана поучаствовала в литовской "Маске". Видео
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко
Умер основатель рок-группы The Clash и гитарист Public Image Ltd Левен
Умер основатель рок-группы The Clash и гитарист Public Image Ltd Левен
32-летняя Дорофеева показала живот
32-летняя Дорофеева показала живот
Иранец, вдохновивший Спилберга на создание фильма "Терминал", умер в аэропорту
Иранец, вдохновивший Спилберга на создание фильма "Терминал", умер в аэропорту
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (517118)
2
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь (47679)
3
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте (40577)
4
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца (25012)
5
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert (22029)
6
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову (21824)
7
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом (21195)
8
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (16124)
 
 
 
 