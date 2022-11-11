Оккупанты на блок-постах в Запорожской области заставляют людей заклеивать герб Украины на автомобильных номерах – Центр национального сопротивления

Российские оккупанты усилили проверки автомобилей в Запорожской области и придираются к номерам с украинской символикой Фото: depositphotos.com

Соответственно, отмечают в ЦНС, увеличилось количество проверок и их время.

"В частности, оккупанты на блокпостах заставляют жителей оккупированных территорий заклеивать герб Украины на автомобильных номерах", – говорится в сообщении Центра.

8 ноября Генштаб ВСУ сообщал, что в Запорожской области оккупанты отбирают у населения украинские паспорта и заставляют получать российские.