Оккупанты на блок-постах в Запорожской области заставляют людей заклеивать герб Украины на автомобильных номерах – Центр национального сопротивления

Соответственно, отмечают в ЦНС, увеличилось количество проверок и их время.
"В частности, оккупанты на блокпостах заставляют жителей оккупированных территорий заклеивать герб Украины на автомобильных номерах", – говорится в сообщении Центра.
8 ноября Генштаб ВСУ сообщал, что в Запорожской области оккупанты отбирают у населения украинские паспорта и заставляют получать российские.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.