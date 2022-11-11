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Оккупанты на блок-постах в Запорожской области заставляют людей заклеивать герб Украины на автомобильных номерах – Центр национального сопротивления

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Российские оккупанты усилили проверки автомобилей в Запорожской области и придираются к номерам с украинской символикой
Российские оккупанты усилили проверки автомобилей в Запорожской области и придираются к номерам с украинской символикой
Фото: depositphotos.com

Во временно оккупированных районах Запорожья оккупанты увеличили количество блокпостов для проверок украинских автомобилей и их владельцев. Об этом 9 ноября сообщает созданный Силами специальных операций ВСУ Центр национального сопротивления (ЦНС).

Соответственно, отмечают в ЦНС, увеличилось количество проверок и их время.

"В частности, оккупанты на блокпостах заставляют жителей оккупированных территорий заклеивать герб Украины на автомобильных номерах", – говорится в сообщении Центра.

8 ноября Генштаб ВСУ сообщал, что в Запорожской области оккупанты отбирают у населения украинские паспорта и заставляют получать российские.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, автомобили, оккупация, Запорожская область, блокпост, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, автомобиль, российские оккупанты, деоккупация
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