"Мы же помним, как все начиналось в Херсоне". На главной площади оккупированного Мелитополя исчез флаг РФ

"На главной площади в Мелитополе исчезла рашистская тряпка", – говорится в сообщении.

В то же время российские оккупанты утверждают, что это связано с "плановым обслуживанием флагштока".

"Какое такое обслуживание? Но мы же помним, как все начиналось в Херсоне", – отмечают местные журналисты.