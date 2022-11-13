"Мы же помним, как все начиналось в Херсоне". На главной площади оккупированного Мелитополя исчез флаг РФ

"На главной площади в Мелитополе исчезла рашистская тряпка", – говорится в сообщении.
В то же время российские оккупанты утверждают, что это связано с "плановым обслуживанием флагштока".
"Какое такое обслуживание? Но мы же помним, как все начиналось в Херсоне", – отмечают местные журналисты.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.