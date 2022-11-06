Оккупанты в Мелитополе формируют отряды "Юнармии" – мэр города

Оккупанты усиливают идеологическое давление на детей и молодежь в Мелитополе, заявил Федоров Фото: EPA

"Рашисты усиливают идеологическое давление на детей и молодежь на временно оккупированных территориях. На базе фейкового университета формируются отряды "Юнармии" – организации, действующей под крылом минобороны РФ и готовящей будущее "пушечное мясо" для армии кафиров и сотрудников спецслужб", – заявил Федоров.

Кроме того, в школах детей учат по российским учебникам, где история "переписана по методикам КГБ", сообщил мэр. Ученикам старшых классов планируют преподавать начальную военную подготовку, добавил Федоров.

"Пропаганда войны – это уголовное преступление. А пропаганда войны среди несовершеннолетних – это преступление против человечества", – резюмировал мэр Мелитополя.

Федоров также заявлял, что из школ Мелитополя увольняются учителя. Мелитополь, по его словам, каждый день становится все более милитаризованным, практически вся промышленность работает на оборону оккупантов.