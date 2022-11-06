Оккупанты в Мелитополе формируют отряды "Юнармии" – мэр города

"Рашисты усиливают идеологическое давление на детей и молодежь на временно оккупированных территориях. На базе фейкового университета формируются отряды "Юнармии" – организации, действующей под крылом минобороны РФ и готовящей будущее "пушечное мясо" для армии кафиров и сотрудников спецслужб", – заявил Федоров.
Кроме того, в школах детей учат по российским учебникам, где история "переписана по методикам КГБ", сообщил мэр. Ученикам старшых классов планируют преподавать начальную военную подготовку, добавил Федоров.
"Пропаганда войны – это уголовное преступление. А пропаганда войны среди несовершеннолетних – это преступление против человечества", – резюмировал мэр Мелитополя.
Федоров также заявлял, что из школ Мелитополя увольняются учителя. Мелитополь, по его словам, каждый день становится все более милитаризованным, практически вся промышленность работает на оборону оккупантов.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.