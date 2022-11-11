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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Терроризировал детей на оккупированной территории". В Мелитополе подорвали автомобиль одного из коллаборантов – мэр

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Федоров: Этот коллаборант имел влияние на наших детей, занимался террором детей на временно оккупированной территории. Надеюсь, больше он никогда этим заниматься не будет
Федоров: Этот коллаборант имел влияние на наших детей, занимался террором детей на временно оккупированной территории. Надеюсь, больше он никогда этим заниматься не будет
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

Утром 11 ноября во временно оккупированном Мелитополе подорвали автомобиль одного из коллаборантов. Об этом мэр города Иван Федоров рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"Несколько минут назад на одной из центральных улиц города – Интеркультурной – был подорван автомобиль одного из коллаборантов, сейчас место полностью оцеплено, там большое количество автомобилей полицейских и скорой помощи", – рассказал Федоров. 

Он отметил, что уточненные данные о состоянии коллаборанта будут обнародованы позже. 

"Этот коллаборант имел влияние на наших детей, занимался террором детей на временно оккупированной территории. Так что надеюсь, больше он никогда этим заниматься не будет. По предварительным данным, этот тот, кто называл себя "министром спорта", – добавил Федоров. 

"РИА-Мелитополь" уточняет, что речь о так называемом начальнике "департамента культуры и спорта" Андрее Бойко. 

Издание пишет, что в городе был еще один взрыв, в подъезде дома, где живет коллаборант. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: взрыв, Мелитополь, война России против Украины, автомобиль, Иван Федоров, коллаборационизм
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