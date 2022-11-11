"Терроризировал детей на оккупированной территории". В Мелитополе подорвали автомобиль одного из коллаборантов – мэр

Федоров: Этот коллаборант имел влияние на наших детей, занимался террором детей на временно оккупированной территории. Надеюсь, больше он никогда этим заниматься не будет Фото: Ivan Fedorov / Facebook

"Несколько минут назад на одной из центральных улиц города – Интеркультурной – был подорван автомобиль одного из коллаборантов, сейчас место полностью оцеплено, там большое количество автомобилей полицейских и скорой помощи", – рассказал Федоров.

Он отметил, что уточненные данные о состоянии коллаборанта будут обнародованы позже.

"Этот коллаборант имел влияние на наших детей, занимался террором детей на временно оккупированной территории. Так что надеюсь, больше он никогда этим заниматься не будет. По предварительным данным, этот тот, кто называл себя "министром спорта", – добавил Федоров.

"РИА-Мелитополь" уточняет, что речь о так называемом начальнике "департамента культуры и спорта" Андрее Бойко.

Издание пишет, что в городе был еще один взрыв, в подъезде дома, где живет коллаборант.

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