В Крыму в ДТП погиб экс-депутат Рады. Он был пьян, сбежал от полицейских и разбился во время погони

По данным Mash, Ременюк возвращался с дня рождения друга. По дороге его остановили сотрудники полиции. Во время проверки документов выяснилось, что экс-нардеп пьян.

По данным Mash, при попытке задержания Ременюк вырвался из рук силовиков и уехал, при этом протащив сотрудника ДПС на двери своей машины по асфальту. Во время погони автомобиль экс-нардепа выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Бывший депутат и пассажир его автомобиля погибли на месте.

Сообщение о ДТП в ночь на 8 ноября на автодороге "Восточный обход Симферополя", в котором погибли 66-летний водитель и 53-летний пассажир Land Rover, опубликовало также российское пропагандистское агентство "РИА Новости", не называя фамилий погибших. Сообщается, что, по предварительным данным, водитель автомобиля был пьян.

Авария произошла 8 ноября, уточнил в комментарии российскому РБК один из соратников Ременюка по запрещенной в Украине партии "Русь единая". 10 ноября состоялись похороны нардепа.