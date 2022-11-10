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В Крыму в ДТП погиб экс-депутат Рады. Он был пьян, сбежал от полицейских и разбился во время погони

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Ременюк погиб в ДТП во временно оккупированном Крыму, когда пытался скрыться от российских патрульных
Ременюк погиб в ДТП во временно оккупированном Крыму, когда пытался скрыться от российских патрульных
Фото: Алексей Ременюк / Facebook

В Симферополе во временно оккупированном Крыму погиб бывший народный депутат Украины Алексей Ременюк, сообщает 10 ноября Telegram-канал Mash.

По данным Mash, Ременюк возвращался с дня рождения друга. По дороге его остановили сотрудники полиции. Во время проверки документов выяснилось, что экс-нардеп пьян.

По данным Mash, при попытке задержания Ременюк вырвался из рук силовиков и уехал, при этом протащив сотрудника ДПС на двери своей машины по асфальту. Во время погони автомобиль экс-нардепа выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Бывший депутат и пассажир его автомобиля погибли на месте.

Сообщение о ДТП в ночь на 8 ноября на автодороге "Восточный обход Симферополя", в котором погибли 66-летний водитель и 53-летний пассажир Land Rover, опубликовало также российское пропагандистское агентство "РИА Новости", не называя фамилий погибших. Сообщается, что, по предварительным данным, водитель автомобиля был пьян.

Авария произошла 8 ноября, уточнил в комментарии российскому РБК один из соратников Ременюка по запрещенной в Украине партии "Русь единая". 10 ноября состоялись похороны нардепа.

Контекст:

Ременюк избирался депутатом Верховной Рады Украины в 1998-м и 2002 годах (III и IV созывы). В 2003 году он стал сооснователем партии "Славянский народно-патриотический союз". Позже она была переименована в "Партию политики Путина" (ППП), а затем в "Русь единую". Ременюк еще дважды пытался избраться в Раду (в 2006-м – от ППП, в 2012-м – от "Руси единой"), но не прошел в парламент. В 2022 году деятельность партии "Русь единая" в Украине была запрещена.


Теги: Россия, Украина, ДТП, Симферополь, автомобили, смерть, авария, депутаты, погибшие, автомобиль, нардеп
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