В России КамАЗ наехал на срочников, есть погибшие

По данным канада, авария произошла на полигоне недалеко от города Мирный. Военный КамАЗ, которым управлял 22-летний военный по имени Исрапил, наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы. Один человек погиб сразу, еще один скончался позже в больнице.

Также в аварии пострадали еще 11 человек, всех их доставили в больницу минобороны с различными травмами.



Что послужило причиной происшествия, пока неизвестно. В нем разбираются военные следователи.



