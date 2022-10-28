В России КамАЗ наехал на срочников, есть погибшие

По данным канада, авария произошла на полигоне недалеко от города Мирный. Военный КамАЗ, которым управлял 22-летний военный по имени Исрапил, наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы. Один человек погиб сразу, еще один скончался позже в больнице.
Также в аварии пострадали еще 11 человек, всех их доставили в больницу минобороны с различными травмами.
Что послужило причиной происшествия, пока неизвестно. В нем разбираются военные следователи.
21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.
Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.
В Генштабе ВСУ заявили 27 октября, что на практике мобилизация в России продолжается.