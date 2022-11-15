В Ровно ракета попала в объект критической инфраструктуры

"Ровно! Удар по объекту критической инфраструктуры! Некоторые части города без электроэнергии", – написал он.
Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль также подтвердил информацию о прилете в городе и сообщил, что на данный момент жертв нет.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого стране начали вводить временные отключения света.
В Киеве 15 ноября россияне попали ракетами по трем жилым домам. Также оккупанты атаковали ракетами Житомирскую и Волынскую области.