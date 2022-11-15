В Ровно ракета попала в объект критической инфраструктуры

"Ровно! Удар по объекту критической инфраструктуры! Некоторые части города без электроэнергии", – написал он.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль также подтвердил информацию о прилете в городе и сообщил, что на данный момент жертв нет.