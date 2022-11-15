Оккупанты выпустили по пригороду Запорожья четыре ракеты С-300 – ОВА

"В очередной раз около четырех утра оккупантами был нанесен ракетный удар (четыре ракеты, предположительно С-300) по пригороду Запорожья", – написал Старух.
По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.
"Логику российских террористов сложно понять. Будьте внимательны и осторожны!" – предупредил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.