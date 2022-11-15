Оккупанты выпустили по пригороду Запорожья четыре ракеты С-300 – ОВА

"В очередной раз около четырех утра оккупантами был нанесен ракетный удар (четыре ракеты, предположительно С-300) по пригороду Запорожья", – написал Старух.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

"Логику российских террористов сложно понять. Будьте внимательны и осторожны!" – предупредил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)