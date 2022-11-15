В Кривом Роге взрывы. Вилкул сообщил о работе ПВО и ракетных ударах

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога", – сказано в сообщении.
Глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram сообщил сначала о работе ПВО, затем – о нескольких ракетных ударах по городу.
"Кривой Рог. Благодаря ПВО пока все хорошо. Еще ракеты в нашу сторону. Сидим в укрытиях", – написал он в 16.15.
Уже в 16.26 Вилкул заявил о ракетных ударах.
15 ноября президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед саммитом G20, который проходит в Индонезии. Вскоре после этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога, сообщалось о массированном запуске ракет из района Астрахани (Каспийское море).
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах. Во многих областях сообщают о срабатывании систем ПВО. Воздушная тревога и ракетная атака на данный момент продолжаются.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
Последняя массированная атака по инфраструктуре Украины датировалась 30–31 октября. По данным "Forbes Украина", тогда только 31 октября оккупанты выпустили по Украине ракет и дронов-камикадзе на $760 млн.