В Кривом Роге взрывы. Вилкул сообщил о работе ПВО и ракетных ударах

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога", – сказано в сообщении.

Глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram сообщил сначала о работе ПВО, затем – о нескольких ракетных ударах по городу.

"Кривой Рог. Благодаря ПВО пока все хорошо. Еще ракеты в нашу сторону. Сидим в укрытиях", – написал он в 16.15.

Уже в 16.26 Вилкул заявил о ракетных ударах.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед саммитом G20, который проходит в Индонезии. Вскоре после этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога, сообщалось о массированном запуске ракет из района Астрахани (Каспийское море).

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах. Во многих областях сообщают о срабатывании систем ПВО. Воздушная тревога и ракетная атака на данный момент продолжаются.