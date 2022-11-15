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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кривом Роге взрывы. Вилкул сообщил о работе ПВО и ракетных ударах

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Часть ракет, которыми атаковали Кривой Рог, сбила украинская ПВО
Часть ракет, которыми атаковали Кривой Рог, сбила украинская ПВО
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Во время воздушной тревоги 15 ноября в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы, сообщило в Telegram Общественное.

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога", – сказано в сообщении.

Глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram сообщил сначала о работе ПВО, затем – о нескольких ракетных ударах по городу.

"Кривой Рог. Благодаря ПВО пока все хорошо. Еще ракеты в нашу сторону. Сидим в укрытиях", – написал он в 16.15.

Уже в 16.26 Вилкул заявил о ракетных ударах.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед саммитом G20, который проходит в Индонезии. Вскоре после этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога, сообщалось о массированном запуске ракет из района Астрахани (Каспийское море).

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах. Во многих областях сообщают о срабатывании систем ПВО. Воздушная тревога и ракетная атака на данный момент продолжаются.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последняя массированная атака по инфраструктуре Украины датировалась 30–31 октября. По данным "Forbes Украина", тогда только 31 октября оккупанты выпустили по Украине ракет и дронов-камикадзе на $760 млн.

Теги: Россия, Виталий Кличко, Украина, Александр Вилкул, взрыв, Кривой Рог, Днепропетровская область, ПВО, Владимир Зеленский, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, взрывы, ракета, инфраструктура, российские оккупанты, воздушная тревога
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