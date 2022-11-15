Зеленский: Мы должны полностью защитить наше небо. Я прошу партнеров наращивать поставки средств ПВО и ПРО

"Я благодарю всех наших партнеров, которые уже помогли Украине с поставкой систем ПВО и ПРО. Это позволяет нам сбивать часть российских ракет и иранских дронов. Но мы должны полностью защитить наше небо. Я прошу вас наращивать соответствующую помощь!" – заявил он.
Зеленский говорил о закрытии неба в контексте массированных обстрелов Россией объектов украинской энергетической инфраструктуры. Президент напомнил, что ударами российских ракет и иранских дронов разрушено около 40% энергоинфраструктуры Украины.
"Сопутствующая цель этого террора – не дать экспортировать наше электричество соседним странам, что могло бы значительно помочь им стабилизировать энергетическую ситуацию и снизить цены для потребителей. Россия заинтересована в энергокризисе. А мы все должны быть заинтересованы в прекращении террора", – сказал он.
Президент также напомнил, что Украина предложила направить миссию экспертов ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины для оценки разрушений и потребностей в восстановлении, а также с целью предотвращения их дальнейшего уничтожения.
"Надо ускорить отправку этой миссии! Это будет конкретный вклад международного сообщества в стабилизацию энергоситуации в Украине и Европе, а значит, и на глобальном энергорынке. Впрочем, независимо от решений мира, Россия может в любой день отказаться от ударов по украинской энергогенерации и объектам, задействованным в поставках воды и тепла людям. Пусть Россия докажет таким отказом от террора, что действительно заинтересована в восстановлении мира", – сказал он.
12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.
11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.
Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.
США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, отметили в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.
1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.
У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.