Зеленский: Мы должны полностью защитить наше небо. Я прошу партнеров наращивать поставки средств ПВО и ПРО

"Я благодарю всех наших партнеров, которые уже помогли Украине с поставкой систем ПВО и ПРО. Это позволяет нам сбивать часть российских ракет и иранских дронов. Но мы должны полностью защитить наше небо. Я прошу вас наращивать соответствующую помощь!" – заявил он.

Зеленский говорил о закрытии неба в контексте массированных обстрелов Россией объектов украинской энергетической инфраструктуры. Президент напомнил, что ударами российских ракет и иранских дронов разрушено около 40% энергоинфраструктуры Украины.

"Сопутствующая цель этого террора – не дать экспортировать наше электричество соседним странам, что могло бы значительно помочь им стабилизировать энергетическую ситуацию и снизить цены для потребителей. Россия заинтересована в энергокризисе. А мы все должны быть заинтересованы в прекращении террора", – сказал он.

Президент также напомнил, что Украина предложила направить миссию экспертов ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины для оценки разрушений и потребностей в восстановлении, а также с целью предотвращения их дальнейшего уничтожения.

"Надо ускорить отправку этой миссии! Это будет конкретный вклад международного сообщества в стабилизацию энергоситуации в Украине и Европе, а значит, и на глобальном энергорынке. Впрочем, независимо от решений мира, Россия может в любой день отказаться от ударов по украинской энергогенерации и объектам, задействованным в поставках воды и тепла людям. Пусть Россия докажет таким отказом от террора, что действительно заинтересована в восстановлении мира", – сказал он.