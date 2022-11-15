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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы должны полностью защитить наше небо. Я прошу партнеров наращивать поставки средств ПВО и ПРО

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Зеленский: Сопутствующая цель российского террора не дать экспортировать наше электричество соседним странам
Зеленский: Сопутствующая цель российского террора – не дать экспортировать наше электричество соседним странам
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны для защиты украинского неба. Об этом он заявил 15 ноября во время выступления по видеосвязи на саммите "Большой двадцатки", который проходит на Бали в Индонезии. Текст выступления опубликовала его пресс-служба.

"Я благодарю всех наших партнеров, которые уже помогли Украине с поставкой систем ПВО и ПРО. Это позволяет нам сбивать часть российских ракет и иранских дронов. Но мы должны полностью защитить наше небо. Я прошу вас наращивать соответствующую помощь!" – заявил он.

Зеленский говорил о закрытии неба в контексте массированных обстрелов Россией объектов украинской энергетической инфраструктуры. Президент напомнил, что ударами российских ракет и иранских дронов разрушено около 40% энергоинфраструктуры Украины.

"Сопутствующая цель этого террора – не дать экспортировать наше электричество соседним странам, что могло бы значительно помочь им стабилизировать энергетическую ситуацию и снизить цены для потребителей. Россия заинтересована в энергокризисе. А мы все должны быть заинтересованы в прекращении террора", – сказал он.

Президент также напомнил, что Украина предложила направить миссию экспертов ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины для оценки разрушений и потребностей в восстановлении, а также с целью предотвращения их дальнейшего уничтожения.

"Надо ускорить отправку этой миссии! Это будет конкретный вклад международного сообщества в стабилизацию энергоситуации в Украине и Европе, а значит, и на глобальном энергорынке. Впрочем, независимо от решений мира, Россия может в любой день отказаться от ударов по украинской энергогенерации и объектам, задействованным в поставках воды и тепла людям. Пусть Россия докажет таким отказом от террора, что действительно заинтересована в восстановлении мира", – сказал он.

Контекст:

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, отметили в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.

У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, ПВО, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины
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