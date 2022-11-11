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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах рассказали, получится ли у оккупантов устроить в Украине "ковровые бомбардировки", как в Сирии

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ПВО Украины располагает возможностями защитить воздушное пространство от самолетов оккупантов и не допустить бомбардировок городов, убежден Игнат
ПВО Украины располагает возможностями защитить воздушное пространство от самолетов оккупантов и не допустить бомбардировок городов, убежден Игнат
Фото: EPA

Противовоздушная оборона Украины не подпускает российские самолеты к воздушному пространству страны для атак бомбами свободного падения. "Сирийский сценарий" с ковровыми бомбардировками городов российские оккупанты в Украине смогли реализовать только в двух местах, где отсутствовала ПВО. Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 9 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube телеканал "Рада".

Чтобы осуществить "ковровую бомбардировку", российская авиация должна добраться вглубь Украины, но у ВСУ есть инструменты, чтобы противодействовать этому.

"Прежде всего [Украина имеет] средства ПВО, которые позволяют не подпускать их [самолеты оккупантов] для атак бомбами свободного падения. Сейчас Воздушные силы немного на другом уровне. Мы получаем западное вооружение, понемногу усиливаем советское ПВО современными системами. Поэтому в украинском небе им [оккупантам] не будет покоя", – заявил Игнат.

Он уточнил, что Сирию россияне бомбили боеприпасами весом по 200–500 кг, которые сбрасывали с самолетов. В Украине такими бомбами оккупанты атаковали Мариуполь Донецкой области и Изюм Харьковской области, где не было сопротивления противовоздушной обороны.

"И они [российские самолеты] поднимались довольно высоко, где переносные зенитные ракетные комплексы не могли их достать", – добавил Игнат.

BBC News 7 ноября публиковало отчет экспертов лондонского аналитического центра по обороне и безопасности RUSI. Документ призывает Запад не расслабляться в вопросе предоставления ПВО для Украины. В отчете центра отмечалось, что Россия поставила командующим своей военной кампанией в Украине Сергея Суровикина – того самого генерала, который руководил интенсивными бомбардировками таких городов, как Алеппо. 

Эксперты подчеркивали, что только потому, что Россия не смогла уничтожить украинские зенитно-ракетные комплексы, ее ВВС не повторили свою стратегию в Сирии по превращению больших частей городов в руины. Пополнение запасов сил обороны Украины, утверждается в отчете, является безотлагательным делом, чтобы избежать вероятности повторения сирийского сценария.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали союзников передать Украине системы ПВО, чтобы "закрыть небо" от российских ракет и дронов. Германия, США, Норвегия и Испания уже поставляют Украине ракетные комплексы IRIS-TNASAMS и Aspide. Анонсированы поставки комплексов Hawk и Avenger.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат 7 ноября рассказал, из чего состоит украинская система ПВО. По его словам, ее создавали из всего, что имеется у Украины.

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