Россия может начать бомбить Украину, как Сирию – британские аналитики

Эксперты по вооружениям из RUSI провели несколько месяцев в Украине, опрашивая офицеров военной разведки и операторов ПВО, а также изучая остатки сбитых российских ракетных комплексов.

Украина использует как небольшие переносные ракетные установки, известные как ПЗРК, так и более крупные системы, такие как самоходные зенитные комплексы "Гепард", поставляемые Германией.

Ведущий автор доклада Джастин Бронк заявил, что Украине действительно не хватает современных многоцелевых боевых самолетов, чтобы сдерживать российские военно-воздушные силы. Он предполагает, что одним из возможных вариантов может быть истребитель НАТО F-16.

Однако ему нужны длинные нетронутые взлетно-посадочные полосы, которые будут уязвимы для российских целей. Еще одним вариантом, по его словам, является шведский самолет Grippen, который сможет действовать с небольших незаметных баз в лесу.

Но западные страны опасаются предоставлять Украине настолько мощное оружие из-за опасений, что это спровоцирует президента РФ Владимира Путина на еще более решительные действия.

В отчете центра отмечается, что Россия поставила командующим своей военной кампанией в Украине Сергея Суровикина – того самого генерала, который руководил интенсивными бомбардировками таких городов, как Алеппо.

Документ призывает Запад не расслабляться в вопросе предоставления ПВО для Украины. В нем делается вывод, что только потому, что Россия не смогла уничтожить украинские зенитно-ракетные комплексы, ее ВВС не повторили свою стратегию в Сирии по превращению больших частей городов в руины. Пополнение запасов сил обороны Украины, утверждается в отчете, является безотлагательным делом.